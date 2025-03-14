Рынок онлайн-торговли вырос с 1,7 трлн до 12,6 трлн рублей с начала пандемии

Рынок онлайн-торговли вырос с 1,7 трлн до 12,6 трлн рублей с начала пандемииТемпы роста замедляются, но потенциал еще есть
За последние пять лет, с 2019 по 2024 г., российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза – с 1,7 трлн до 12,6 трлн руб., говорится в исследовании «Развитие электронной коммерции в России» консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Доля электронной коммерции в общей розничной торговле за этот период выросла с 5 до 23%. Основным драйвером роста эксперты называют универсальные маркетплейсы, совокупный оборот которых за эти годы вырос в 20 раз, а доля – в 2,8 раза: с 23 до 64%.
Однако темпы роста универсальных маркетплейсов начали замедляться, утверждают в компании. Если раньше ежегодный прирост оборота ключевых игроков превышал 100%, то в 2024 г. этот показатель составил лишь 54%.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет замедление темпов роста оборотов эффектом низкой базы, в том числе масштабного роста в малых населенных пунктах в 2024 г., дефицитом логистической инфраструктуры у маркетплейсов, а также ограничением потребительского кредитования, что замедлит рост продаж непродовольственных товаров.
«Ряд крупнейших маркетплейсов в 2024 г. могли бы продемонстрировать более высокие темпы роста, если бы не дефицит инфраструктуры. Наиболее заметно это было у Wildberries, ряд селлеров которого в IV квартале испытывали сложности с поставкой товаров на склады и столкнулись с ростом логистических комиссий, у Ozon и «Яндекс маркета» на некоторых складах также возникали локальные сложности», – объясняет Бурмистров.