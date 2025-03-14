Рынок онлайн-торговли вырос с 1,7 трлн до 12,6 трлн рублей с начала пандемии

За последние пять лет, с 2019 по 2024 г., российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза – с 1,7 трлн до 12,6 трлн руб., говорится в исследовании «Развитие электронной коммерции в России» консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Доля электронной коммерции в общей розничной торговле за этот период выросла с 5 до 23%. Основным драйвером роста эксперты называют универсальные маркетплейсы, совокупный оборот которых за эти годы вырос в 20 раз, а доля – в 2,8 раза: с 23 до 64%.