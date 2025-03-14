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Рынок онлайн-торговли вырос с 1,7 трлн до 12,6 трлн рублей с начала пандемии

Темпы роста замедляются, но потенциал еще есть
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За последние пять лет, с 2019 по 2024 г., российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза – с 1,7 трлн до 12,6 трлн руб., говорится в исследовании «Развитие электронной коммерции в России» консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Доля электронной коммерции в общей розничной торговле за этот период выросла с 5 до 23%. Основным драйвером роста эксперты называют универсальные маркетплейсы, совокупный оборот которых за эти годы вырос в 20 раз, а доля – в 2,8 раза: с 23 до 64%.

Однако темпы роста универсальных маркетплейсов начали замедляться, утверждают в компании. Если раньше ежегодный прирост оборота ключевых игроков превышал 100%, то в 2024 г. этот показатель составил лишь 54%.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет замедление темпов роста оборотов эффектом низкой базы, в том числе масштабного роста в малых населенных пунктах в 2024 г., дефицитом логистической инфраструктуры у маркетплейсов, а также ограничением потребительского кредитования, что замедлит рост продаж непродовольственных товаров.

«Ряд крупнейших маркетплейсов в 2024 г. могли бы продемонстрировать более высокие темпы роста, если бы не дефицит инфраструктуры. Наиболее заметно это было у Wildberries, ряд селлеров которого в IV квартале испытывали сложности с поставкой товаров на склады и столкнулись с ростом логистических комиссий, у Ozon и «Яндекс маркета» на некоторых складах также возникали локальные сложности», – объясняет Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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