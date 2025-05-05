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Минпромторг субсидирует льготный лизинг роботов для обрабатывающих предприятий

В новых регионах ставка составит 3%, в остальных субъектах Федерации – 5%
Ника Сизова
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Предприятия обрабатывающей промышленности, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут взять в лизинг роботов под 3%. Для аналогичных производств в других регионах будет действовать льготная ставка 5%. Об этом говорится в решении Минпромторга о порядке предоставления субсидии. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два источника в компаниях – производителях робототехники и собеседник в профильной ассоциации. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Недополученные доходы лизинговым компаниям будет компенсировать государство в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», следует из документа. Сумма, которую планируется потратить на эти цели из бюджета, не раскрывается. Но на весь федпроект сроком до 2030 г. заложено около 350 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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