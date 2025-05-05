Минпромторг субсидирует льготный лизинг роботов для обрабатывающих предприятий

Предприятия обрабатывающей промышленности, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут взять в лизинг роботов под 3%. Для аналогичных производств в других регионах будет действовать льготная ставка 5%. Об этом говорится в решении Минпромторга о порядке предоставления субсидии. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два источника в компаниях – производителях робототехники и собеседник в профильной ассоциации. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.