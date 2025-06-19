Экспорт российского газа по трубам в Европу и Турцию может упасть на 40%Уровень добычи можно спасти за счет новых СПГ-проектов и развития газохимии
Трубопроводные поставки российского газа в Европу и Турцию к концу 2027 г. могут снизиться на 40% к уровню 2024 г. до 29 млрд куб. м. В этих условиях России необходима реализация проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с ориентацией на рынки дружественных стран и развитие газохимии. Об этом говорится в отраслевом исследовании компании «Имплемента» (есть у «Ведомостей»).
С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ Евросоюза (ЕС) от российского газа до конца 2027 г. В Европе происходит сокращение потребления газа за счет развития возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности, зато в азиатских странах сохраняется положительная динамика, отмечается в исследовании.