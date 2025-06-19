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Экспорт российского газа по трубам в Европу и Турцию может упасть на 40%

Уровень добычи можно спасти за счет новых СПГ-проектов и развития газохимии
Василий Милькин
Алексей Витвицкий / РИА Новости
Алексей Витвицкий / РИА Новости

Трубопроводные поставки российского газа в Европу и Турцию к концу 2027 г. могут снизиться на 40% к уровню 2024 г. до 29 млрд куб. м. В этих условиях России необходима реализация проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с ориентацией на рынки дружественных стран и развитие газохимии. Об этом говорится в отраслевом исследовании компании «Имплемента» (есть у «Ведомостей»).

С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ Евросоюза (ЕС) от российского газа до конца 2027 г. В Европе происходит сокращение потребления газа за счет развития возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности, зато в азиатских странах сохраняется положительная динамика, отмечается в исследовании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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