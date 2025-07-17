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Терминал в Тамани заметно снизил стоимость перевалки угля в первом полугодии

Это повышает рентабельность поставок, но пока не позволяет их заметно нарастить
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Средняя ставка перевалки угля на терминале ОТЭКО в Тамани – крупнейшем угольном порту юга России – в первом полугодии 2025 г. снизилась на 35%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В июле тариф составляет $12/т против $18,5/т в январе.

Снижение стоимости перевалки на терминале собеседник объяснил продолжающимся падением экспортных цен на уголь. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в конце июня 2025 г. 1 т энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на условиях FOB («с погрузкой на судно») в Тамани стоила $63 – на 14% меньше, чем годом ранее. На Дальнем Востоке уголь торговался по $69/т (-25%), в портах Балтики – $55/т (-18%). Стоимость коксующегося (металлургического) угля в конце июня составила $97/т на базисе FOB Дальний Восток. Это на 31% дешевле, чем в конце июня 2024 г.

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