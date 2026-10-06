Продавец детской одежды Gulliver займется выпуском товаров для животных

Управляющее сетью магазинов одежды для детей и подростков Gulliver АО «Холдинговая компания (ХК) «Абсолют»» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Gulliver для лап и хвостов с любовью», говорится в материалах ведомства. Из них следует, что компания планирует выпускать аксессуары и игрушки для домашних животных. Представитель ритейлера эту информацию подтвердил, уточнив, что такая продукция будет продаваться под брендом Gulliver Pets. По его словам, на первом этапе компания намерена запустить линейку игрушек для кошек (дразнилки, интерактивные и звуковые приспособления) и собак (мячи, изделия для игр с водой и пр.). А уже в следующем году ассортимент будет расширен до товаров для кормления, дома и комфорта питомцев, а также лежанок, продолжает собеседник «Ведомостей». Следующий этап – одежда и аксессуары.