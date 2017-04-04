Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 апреля 2017 года

Политика

Предполагается, что теракт в петербургском метро в понедельник совершил уроженец Киргизии с российским гражданством. Число жертв выросло до 14 читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа думает над проведением тщательной проверки желающих посетить страну иностранцев, в том числе заставляя их раскрывать контакты на своих мобильных телефонах, пароли от соцсетей и финансовую информацию. Возможно, правила будут применяться и к гражданам таких союзников, как Франция и Германия читать на WSJ.com

Дональд Трамп в понедельник принял в Белом доме президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси. Теплый прием свидетельствует о радикальном изменении отношений США и Египта. При предыдущем президенте Бараке Обаме Вашингтон обвинял Каир в нарушении прав человека читать на FT.com

Более 50 человек погибли во вторник в результате химической атаки на контролируемую сирийскими повстанцами территорию в провинции Идлиб, утверждают активисты из оппозиции читать на FT.com

Инновационная предвыборная кампания помогает кандидату в президенты Франции Жану-Люку Меланшону, придерживающемуся крайне левых взглядов. Меланшон, одновременно выступавший в Лионе и Париже с помощью своей видеоголограммы и обещавший обложить богатых людей 100%-ным подоходным налогом, теперь лишь немного отстает от Франсуа Фийона читать на FT.com

Экономика

На этой неделе пройдет встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент США обвинял Пекин в искусственном занижении курса юаня ради помощи своим экспортерам, но в этом году он растет по отношению к доллару читать на WSJ.com

Инвестиции китайских компаний в покупку иностранных конкурентов или их акций частично восстановились в марте до $17 млрд. Но это все равно почти вдвое меньше, чем в октябре. Некоторые аналитики считают, что Пекин в этом году может смягчить меры по борьбе с оттоком капитала читать на FT.com

Инвесторы опасаются возможной распродажи корпоративных облигаций, если ЕЦБ продолжит сокращать свою программу денежного стимулирования. Из-за этой программы ЕЦБ стал крупнейшим покупателем корпоративных облигаций в Европе читать на WSJ.com

Уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 9,5%, минимального уровня с 2009 г. Это подчеркивает восстановление экономики региона, и ожидается, что безработица продолжит снижаться читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвесткомпания Exor семьи Аньелли планирует приобретать доли в небольших итальянских компаниях и стартапах, рассказал в интервью FT ее гендиректор Джон Элканн. Особенно Exor интересуют компании, активно работающие за рубежом читать на FT.com

Индустрия

Airbus надеется, что инженер Пол Еременко, которого она переманила из Google, совершит у нее технологическую революцию. Прошлым летом он получил повышение до технического директора Airbus читать на FT.com

Boeing впервые при Трампе договорилась о продаже самолетов авиакомпании из Ирана читать на WSJ.com

Автомобили

Продажи автомобилей в США в марте неожиданно снизились в годовом выражении. Вызывает опасения то, что при этом дилеры делают очень выгодные предложения покупателям, и увеличилось время нахождения автомобилей на складах у дилеров читать на WSJ.com

General Motors в понедельник раскрыл информацию по расходам. Выяснилось, что у концерна, получившего государственную помощь во время финансового кризиса, снова появился корпоративный самолет, а вознаграждение гендиректора Мэри Барры в прошлом году составило $22,6 млн читать на WSJ.com

Продажи Kia и Hyundai в марте в Китае снизились на 52%. Отношение к южнокорейским компаниям в Китае ухудшилось из-за решения Сеула разместить в Южной Корее американскую систему ПРО читать на FT.com

Энергоресурсы

«Газпром» рассматривает возможность переместить свои трейдинговые операции из Лондона, чтобы не потерять доступ к европейскому рынку в случае жесткого Brexit читать на FT.com

Объем нефти, транспортируемой через океаны или хранящейся на супертанкерах, снизился на 16% в этом году, по данным стартапа Vortexa. Это позволяет предположить, что предпринятое ОПЕК сокращение добычи приносит результат читать на FT.com

Израиль в понедельник подписал предварительное соглашение с Кипром, Грецией и Италией о поставке газа по трубопроводу через Средиземное море. Исследование показало, что проект может быть завершен к 2025 г. читать на FT.com

Финансы

Четыре китайские управляющие компании, созданные в 1999 г. для покупки у банков проблемных активов, процветают в качестве альтернативных кредиторов и превращаются в крупнейшие финансовые конгломераты страны читать на FT.com

Дэниел Тарульо, который восемь лет занимался надзором за банками США, в среду покидает ФРС. Выбор его преемника представляет большую возможность для администрации Трампа, обещавшей смягчить регулирование финансового сектора читать на FT.com

Женщины занимают большинство начальных должностей в крупнейших финансовых организациях мира, но на их долю приходится только четверть руководящих постов, выявило исследование FT читать на FT.com

FT опросила десятки представителей финансовой отрасли, чтобы понять, почему женщины там до сих пор занимают мало руководящих должностей и зарабатывают меньше мужчин читать на FT.com

Технологии

Все больше основателей технологических компаний хотят сохранить контроль над ними после проведения IPO. Самым ярким примером является Snap, два основателя которой контролируют более 90% голосов, а новые акционеры вообще не получили голосов читать на WSJ.com

Некоторые инвесторы, вкладывающие деньги в развитие искусственного интеллекта, одновременно поддерживают инициативы по предотвращению антиутопии. Это связано с беспокойством, что из-за роботов многие люди останутся без работы читать на WSJ.com

Google обвинила Энтони Левандовски, руководившего ее проектом по разработке самоуправляемых автомобилей, в том, что он до ухода из нее более трех лет тайно создавал конкурента и в итоге продал этот бизнес компании Uber читать на WSJ.com читать на FT.com

Решение Apple прекратить сотрудничество с британской Imagination Technologies и самой разрабатывать графические процессоры свидетельствует о ее долгосрочных намерениях. Графические процессоры играют важную роль в работе искусственного интеллекта и дополненной реальности читать на FT.com

Медиабизнес

Google представила новые инструменты, которые позволят рекламодателям отслеживать то, рядом с каким контентом на YouTube появляется их реклама читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Власти Индии запретили продажу алкоголя в пределах 500 м от национальных автотрасс. По некоторым оценкам, из-за этого продажи снизятся примерно на $10 млрд и пострадают около 100 000 предприятий, включая многие пятизвездочные отели читать на FT.com

Много лет Gillette, доминирующая на рынке бритвенных станков, модернизировала свою продукцию и повышала цены. Но теперь она решила сосредоточиться на более дешевых продуктах, так как Dollar Shave Club и другие стартапы увеличивают свою рыночную долю читать на WSJ.com

Burberry решила отказаться от самостоятельной разработки косметики и парфюма. Вместо нее этим по франшизе займется американская Coty, которая заплатит 130 млн фунтов за лицензию и 50 млн фунтов за активы читать на FT.com

Чистая прибыль сельскохозяйственного трейдера Louis Dreyfus выросла на 45% до $306 млн в 2016 г. благодаря снижению налоговых выплат читать на FT.com

Недвижимость

Blackstone и другие инвесторы считают немецкую недвижимость новой безопасной гаванью в турбулентной Европе читать на WSJ.com

Менеджмент

Все больше исследований показывают, что диверсификация сотрудников хорошо сказывается на результатах компаний читать на FT.com

В некоторых американских компаниях специальные консьержи помогают беременным или имеющим маленьких детей сотрудникам справляться с материнскими хлопотами. Это позволяет им находить баланс между семьей и работой читать на WSJ.com

Власти США возобновили программу выдачи виз для высококвалифицированных иностранцев. Она не содержит обещанных Трампом кардинальных изменений, но увеличит давление на аутсорсинговые компании, которые часто используют эти визы читать на WSJ.com

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