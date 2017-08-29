Капзатраты «Лукойла» выросли на 2,5% в первом полугодии

Капитальные затраты «Лукойла» в первом полугодии 2017 г. выросли на 2,5% по сравнению с показателем за предыдущий год и составили 254,9 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

«Рост затрат в сегменте "Геологоразведка и добыча", связанный в основном с развитием приоритетных проектов в России и Узбекистане, был частично компенсирован снижением затрат в сегменте "Переработка, торговля и сбыт" в результате завершения программы модернизации НПЗ», - говорится в сообщении компании.

Во II квартале 2017 г. капитальные затраты снизились на 4,3% относительно предыдущего квартала и составили 124,7 млрд руб. Квартальное снижение обусловлено, главным образом, снижением капитальных затрат в международные проекты сегмента «Геологоразведка и добыча» при увеличении инвестиций в проекты роста в этом же сегменте в России.

Ранее сообщалось, что капзатраты «Лукойла» по МСФО в 2016 г. снизились на 16% до 511,5 млрд руб.