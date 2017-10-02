«Интерфакс» сообщил о ликвидации трех крупных поставщиков «Газпрома»

Запущена ликвидация сразу трех поставщиков технологического оборудования для инвестиционных проектов «Газпрома», которым компания присудила победу в тендерах или заключила контракты на поставку сложного технологического оборудования на сумму свыше 160 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Это ООО «Промгазмаш» (победы и контракты на 87 млрд руб. с 2013 по 2016 г.), ООО «Торговый дом "Нефтехиммаш" (8 млрд руб.), ООО "Торгово-сбытовая компания "Промтехногаз" (67 млрд руб.).

Во время активной хозяйственной деятельности все три компании принадлежали основным владельцам на Кипре, напоминает агентство. Перед ликвидацией все доли "Промгазмаша" и "Нефтехиммаша" перешли к российским собственникам, которые ранее были миноритариями и гендиректорами предприятий. "Промтехногаз" так и остался кипрским на 99,98%.

Среди крупных контрактов «Промгазмаша» «Интерфакс» называет поставки технологического оборудования по подготовке и перекачке газового конденсата для НПС Уренгойская, нефтеконденсатопровода Уренгой – Пурпе, расширения завода по подготовке конденсата к транспорту (9 млрд руб.), поставки оборудования для установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона» (8 млрд руб.).

Часто оборудование закупалось на условиях выбора поставщика на этапе проектно-изыскательских работ. В этих случаях потолок цены закупки не устанавливается заранее организатором процедуры, а уровень цены определяется по результатам полученных заявок от участников процедуры, сообщает агентство.

Успешное участие этих компаний в тендерах «Газпрома» завершилось в 2015 г. В 2016 г. компании получили единичные контракты на небольшие суммы, указывает «Интерфакс». В «Газпроме» не комментировали, почему в поставке этого оборудования задействованы посреднические структуры. Представители заводов – изготовителей оборудования отмечали в беседах с «Интерфаксом», что такой способ поставки определяется «Газпромом».