Новак: размер российско-саудовского фонда для инвестиций в энергетику составит $1 млрд

Размер фонда России и Саудовской Аравии для инвестиций в энергетический сектор, о создании которого будет объявлено во время визита короля Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда в Москву, составит $1 млрд. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в опубликованном в понедельник интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Российский министр отметил, что принципиальное согласие достигнуто, решение о создании фонда будет окончательно утверждено во время визита саудовского монарха в РФ.