Heineken выставил на продажу законсервированный завод в Калининграде

Пивоваренная компания Heineken выставила на продажу завод в Калининграде. Это сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Производство на этом заводе было остановлено с января 2017 г., компания объясняла это усложнением работы в России в условиях экономического спада и давления со стороны государства.

«Мы трезво оцениваем экономическую ситуацию в стране в целом и в регионе в частности», - говорится в последнем заявлении компании.

Выручить за предприятие компания планирует не менее 250 млн руб. ($4,3 млн), эти деньги она пустит в другие проекты.

Объявляя о заморозке производства на калининградском заводе «Компания пит» почти ровно год назад, Heineken назвал давление госрегулирования на отрасль основной причиной своего решения. Также он упомянул семикратный рост акциза (20 руб. на 1 л пива в 2016 г. – «Ведомости»), запрет малых форм торговли, ограничение рекламы, введение ЕГАИС. По данным Союза пивоваров России, с 2008 г. до осени 2016 г. производство пива сократилось более чем на 35%. Все это, по мнению компании, привело к росту цен и, следовательно, снижению потребления. Тогда же Heineken напомнил, что за предшествовавшие восемь лет в России было закрыто 11 крупных пивоваренных заводов.