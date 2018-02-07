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Посол Ирана подтвердил переговоры с «Роснефтью» о разработке месторождения Азар

Россия и Иран ведут переговоры о вступлении «Роснефти» в проект разработки иранского месторождения Азар, сообщил посол Ирана в Москве Мехди Санаи в интервью телеканалу «Россия-24».

«Да, переговоры о возможности вхождения "Роснефти" в разработку месторождения Азар ведутся», - сказал он.

Санаи отметил, что на иранском рынке успешно продвигаются несколько компаний. «У «Роснефти» хорошо продвигаются дела, а также у «Газпрома», - указал посол.

О том, что Иран ведет переговоры с российско-иранским консорциумом о разработке Азара, ранее сообщил предправления Иранской нефтяной инженерно-девелоперской компании (PEDEC) Нуреддин Шахназизаде в интервью информагентству ISNA. По его данным, в консорциум входят «Роснефть» и иранская Sarvak Azar Engineering and Development.

Представитель «Роснефти» опроверг «Ведомостям» информацию о том, что компания ведет переговоры о вхождении в проект Азар. Вместе с тем «Роснефть» заинтересована в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с иранскими партнерами по ключевым направлениям, включая разведку и добычу, оказание сервисных услуг, локализацию технологий и обучение кадров, подчеркнул он. Соответствующее соглашение российская корпорация подписала с компанией National Iranian Oil Company в ноябре 2017 г.