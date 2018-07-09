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«Алроса» огранит и продаст самый дорогой алмаз России за $14 млн

«Алроса» огранит и продаст самый дорогой алмаз, когда-либо добытый в России, примерно за $14 млн – по $500 000 за карат. Об этом рассказал в интервью НТВ президент компании Сергей Иванов. По его словам, огранкой этого алмаза займется также «Алроса», но совместно с международными экспертами.

Этот алмаз массой 27,85 карата «Алроса» добыла в прошлом году, но тогда компания не знала, будет ли его огранять. Камень редкого насыщенного розового оттенка и практически без дефектов, сообщала компания. За последние восемь лет на месторождениях «Алросы» было найдено только три розовых алмаза массой более 2 карат.

Иванов показал этот алмаз и другой камень желтого цвета на встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2018 г. Президент отметил, что эти камни не похожи на алмазы. Иванов согласился с президентом, отметив, что они выглядят как стекло.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»