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Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана

Кировской суд Махачкалы арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, передает «РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда. «Ибрагимов решением суда арестован на десять суток до предъявления обвинения. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлен на два месяца», - пояснил он.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ибрагимова 7 июля. Его подозревают в мошенничестве в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо Ибрагимова по этому делу также были задержаны его заместитель и сотрудники отдела по госзакупкам ведомства. Их подозревают в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также в хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений республики.

9 июля суд отправил Ибрагимова под домашний арест. В ночь на 10 июля его снова задержали в рамках расследования по новому уголовному делу о мошенничестве.

Ибрагимов возглавлял минздрав Дагестана с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.

Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках было возбуждено уголовное дело против сотрудников ряда организаций. Их подозревают в получении 7,8 млрд руб. при проведении фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров с подачи Ибрагимова. Речь идет о сотрудниках таких компаний, как «Дагмедтехника», «Регионфарма», «Медфармаснаб» и «Глобалмедтех». Сотрудники организаций, используя родственные отношения с Ибрагимовым, проводили аукционы без конкурентной борьбы, максимально снижая цену контракта.