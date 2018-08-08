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Сбербанк инвестирует в сервис для расчета рентабельности бизнеса

Сбербанк инвестирует 5,6 млн руб. в сервис Start-up@Check-up для расчета рентабельности бизнеса на основе данных о его типе, локации, виде деятельности, способе финансирования и других. Об этом сообщает пресс-служба банка по итогам финала первой волны своего внутреннего корпоративного акселератора Sber#Up.

Принцип работы Start-up@Check-up следующий: клиент в специальной форме выбирает вид и место деятельности бизнеса, инвестиционные затраты и плановые показатели продаж. Сервис в свою очередь выдает структуру предстоящих затрат, уровни рентабельности, показатели эффективности по такому типа бизнеса в выбранном регионе.

Всего банк решил инвестировать в шесть проектов 27,1 млн руб. Остальные пять стартапов относятся к разным сферам, объединенным работой с данными. В будущем Сбербанк рассчитывает интегрировать их в свою экосистему. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, ежегодно в России проходит около 180 венчурных сделок. «Сегодня мы позитивно повлияли на эту статистику, ведь шесть сделок Сбербанка со стартапами — это 3 % всего российского венчурного рынка», - сказал он.

SportMe, получивший 6 млн руб. от Сбербанка, позволяет бронировать тренировочные залы для сотрудников корпораций. «Персональная BigData» на основе анализа больших данных определяет аудиторию для торговых точек микробизнеса, упрощая для них привлечение клиентов. Проект получит 2 млн руб. Еще 4 млн руб. Сбербанк инвестирует в GetMeBack - платформу-конструктор цифровых программ лояльности, которая обещает заменить пластиковые карты лояльности на единое мобильное приложение.

Проект StilusBot получит 4,5 млн руб. инвестиций. Он представляет собой онлайн-платформу с консультациями стилиста и возможностью побора одежды. Сбербанк вложит также 5 млн руб. в платформу для сбора платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. Чат-боты PayZakat в соцсетях помогут пользователям рассчитать платеж и выберут фонды и проекты для пожертвования.

Чем может похвастаться российский венчур