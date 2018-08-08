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Китай введет ответные пошлины на товары из США на $16 млрд

Китай введет 25%-ные пошлины для импорт товаров из США на $16 млрд с 23 августа, сообщило Reuters со ссылкой на министерство финансов КНР. Таким образом китайские власти зеркально ответили на действия США. Во вторник Вашингтон составил окончательный список китайских товаров на $16 млрд, на импорт которых будут введены аналогичные пошлины тоже с 23 августа.

Пекин поступил так же в начале июля, как только администрация президента США Дональда Трампа обложила 25%-ными пошлинами китайский импорт на $34 млрд. Таким образом, США и Китай введут друг против друга пошлины уже на $50 млрд.

Стороны пока не собираются прекращать торговый конфликт. В июле Вашингтон начал рассматривать введение 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров на $200 млрд, а 1 августа пригрозил повысить их до 25%. Позже США проведут слушания по поводу товаров, попавших в этот список. В свою очередь, Китай в начале августа пригрозил ответить пошлинами на $60 млрд в размере от 5% до 25%, если Белый дом выполнит свой план.

Трамп недоволен большим дефицитом в торговле с Китаем. В прошлом году его размер составил $376 млрд.

Начавшаяся торговая война пока не отразилась на торговых показателях Китая, отмечает Financial Times. В июле его экспорт в долларовом выражении вырос на 12,2% по сравнению с годом ранее, превзойдя прогнозы аналитиков. При этом профицит Китая в торговле с США снизился с рекордных $28,97 млрд в июне до $28,09 млрд в июле. В прошлом месяце на долю США пришлось 19,3% экспорта Китая.

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