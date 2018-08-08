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«Роснефть» приняла извинения «Интерфакса» за новость о хищениях на «Звезде»

«Роснефть» и «Интерфакс» договорились урегулировать во внесудебном порядке иск судостроительного комплекса ДВЗ «Звезда» к информационному агентству, сообщила «Роснефть». Эту информацию подтвердил и «Интерфакс».

27 июня 2018 г. «Интерфакс» опубликовал новость с заголовком «Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи «Звезда». Агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что было похищено 7,5 млрд руб. «Нарушения были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума в капитал ДЦСС [Дальневосточный центр судостроения и судоремонта]», - указывает «Роснефть». Однако из публикации не следовало, что они произошли при прежних владельцах, поэтому «Роснефть» и ДВЗ «Звезда» посчитали, что материал наносит ущерб деловой репутации судоверфи. «Звезда» подала соответствующий иск.

Внутренняя проверка «Интерфакса» установила, что при подготовке новости корреспондент не обратился в пресс-службы ДВЗ «Звезда» и НК «Роснефть» за комментарием, «лишив, таким образом, компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу», говорится в релизе нефтяной компании.

«Агентство "Интерфакс" самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ "Звезда" и НК "Роснефть" за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые "Интерфаксом", были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», - пишет агентство.

«Звезда» считает, что оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет, и отзовет судебный иск.

Дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» - совместный проект «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза». Верфь должна выпускать суда водоизмещением до 350 000 т, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Инвестиции в строительство «Звезды» – 145 млрд руб.