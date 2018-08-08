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Власти Саудовской Аравии решили распродать канадские активы

Власти Саудовской Аравии приняли решение продать канадские активы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Центробанк и пенсионные фонды королевства поручили компаниям, управляющим их активами за границей, продать канадские акций, облигаций и инструменты денежного рынка «независимо от их стоимости».

В понедельник, 6 августа Саудовская Аравия объявила о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Такое решение стало ответом на призыв канадского министра иностранных дел Христи Фриланд немедленно освободить задержанных гражданских активистов. Эр-Рияд расценил ее заявление как вмешательство во внутренние дела.

По информации FT, Саудовская Аравия выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. По словам одного из источников, доля инвестиций в канадские активы, вероятно, «была достаточно низкой», однако такое решение королевства несет в себе довольно сильный посыл.

Решив продать канадские активы, Эр-Рияд демонстрирует финансовую и политическую силу, предостерегая власти других стран от вмешательства во внутренние дела государства, считает неназванный банкир.

Во вторник, 7 августа Саудовская Аравия отказалась от закупок канадской пшеницы. Европейские трейдеры подтвердили, что получили официальное уведомление от главного государственного агентство по закупкам пшеницы королевства.