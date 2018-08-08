Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию
Держателем 100% акций ПАО «Силовые машины» стало российское ООО «Севергрупп», управляющее инвестициями в интересах Алексея Мордашова, сообщила российская компания энергетического машиностроения.
«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», - говорится в сообщении «Силовых машин».
Сделка была проведена в два этапа - от кипрской Highstat Ltd., собравшей 100% голосующих акций, компании Unifirm Ltd., а от нее - ООО «Севергрупп». «В результате цепочки сделок ООО «Севергрупп» является держателем 100% пакета акций», - сообщили «Силовые машины».
Highstat начала наращивать свою долю в «Силовых машинах» в сентябре 2007 г. и полностью консолидировала актив в 2013 году. «Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Единственный владелец – Алексей Мордашов.