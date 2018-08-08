Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию

Политика

Новости

Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину

Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter. «В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, активизации диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов», – написал Пол.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «по дипломатическим каналам» Путину было передано письмо, однако в Кремле с ним еще не ознакомились, передает «РИА Новости».

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Трампа и Путина. Лидеры двух стран сначала более двух часов общались наедине, после этого диалог был продолжен в расширенном составе. До встречи в Хельсинки главы государств виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

После состоявшихся в столице Финляндии переговоров Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью 2018 г. В ответ российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Позже, 25 июля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о переносе встречи. В Вашингтоне считают, что встречу следует провести в 2019 г., после того, как будет окончено расследование дела о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США.

Делегация американских сенаторов, в составе которой был Пол, 6 августа прибыла в Москву. Сенаторы провели несколько встреч с российскими парламентариями. Целью переговоров было восстановление конструктивного диалога между Россией и США, говорил Пол. Во время встречи обсуждались такие темы, как ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины, положение арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Пол заявлял, что доволен результатами общения с российскими депутатами.

Сенатор от штата Кентукки Пол выступает против американской политики давления на Россию. Он и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в августе 2017 г. были единственными, кто проголосовал против антироссийского санкционного закона CAATSA. Пол также является одним из немногих американских законодателей, одобряющих итоги встречи двух лидеров.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки