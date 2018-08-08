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Суд отказался удовлетворить крупный иск Минобороны к заводу Дерипаски

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Минобороны России к самарскому заводу «Авиакор» о расторжении госконтракта и взыскании неустойки на сумму около 1,54 млрд руб. Об этом говорится в материалах картотеки дел суда.

Резолютивная часть решения вынесена 30 июля. Полный текст решения еще не обнародован. В материалах дела поясняется, что Минобороны требовало расторгнуть контракт, который был заключен 13 сентября 2012 г.

В начале декабря 2017 г. министерство подало пять исков в Арбитражный суд Москвы к «Авиакору». Общая сумма требований составляла 2,5 млрд руб. В феврале этого года суд объединил четыре иска в в одно производство по ходатайству ответчика (иски на 533,4 млн руб., 424,8 млн, 306,7 млн и 279,3 млн руб. - всего на 1,544 млрд руб.). Причина объединения - иски связаны между собой по основаниям возникновения требований и по представленным доказательствам.

В определении суда говорилось, что в каждом из четырех исков Минобороны требовало взыскать с завода неустойку за просрочку выполнения одного из этапов опытно-конструкторских работ. Также в одном из исков ведомство требовало расторгнуть госконтракт.

Пятый иск суд рассматривает отдельно. В нем министерство требует взыскать с «Авиакора» 928,5 млн руб. Эта сумма представляет собой штраф в размере 152,8 млн руб. по госконтракту от 11 мая 2011 г. и 775,7 млн руб. процентов за использование аванса в качестве кредита. В марте 2018 г. суд приостановил производство по этому иску.

«Авиакор» является единственным авиастроительным активом «Русских машин» Олега Дерипаски. Предприятие специализируется на производстве, ремонте, обслуживании и поставке запчастей для самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.