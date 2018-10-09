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Котировки НМТП резко выросли на новости о сделке с «Транснефтью»

Котировки Новороссийского морского торгового порта (НМТП) во вторник после открытия торгов на Московской бирже подскочили почти на 12%, к 11.25 мск их рост составил 7,2%.

Накануне стало известно, что государственная «Транснефть» купила 25% в НМТП у группы «Сумма» за $750 млн, приобретя 100% в Novoport Holding – структуре, которая владеет 50,1% НМТП. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.

НМТП – крупнейший порт России. До сделки с «Транснефтью» 50,1% его акций на паритетных условиях принадлежали «Транснефти» и «Сумме» через Novoport Holding. Отдельно «Транснефть» через дочернюю компанию «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП с начала года. В феврале ФАС одобрила сделку. Однако в конце марта совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, в связи с чем переговоры были приостановлены. Летом переговоры возобновились.

Сегодня президент РСПП Александр Шохин назвал закрытие сделки, несмотря на арест ее владельца, «хорошим сигналом для инвестклимата», оговорившись, что сама природа транзакции противоречит цели сократить государственное присутствие в экономике.