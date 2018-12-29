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ФИДЕ сняла запрет для Илюмжинова на работу в шахматной федерации

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заключила мировое соглашение с бывшим руководителем организации Кирсаном Илюмжиновым, говорится на сайте ФИДЕ. Мировое соглашение было достигнуто еще 27 ноября и одобрено президентским советом организации, Спортивный арбитражный суд (CAS) ратифицировал его 21 декабря.

Соглашение между сторонами снимает с Илюмжинова временный запрет на работу в организации. 13 июля комиссия по этике отстранила Илюмжинова, который на тот момент был президентом ФИДЕ, от работы в организации в любой должности на 18 месяцев. Его осудили за отказ уйти в отставку из-за санкций со стороны министерства финансов США.

Сам Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 г., назвал это решение политическим и 2 августа подал апелляционную жалобу на решение ФИДЕ в CAS.

В октябре прошли выборы нового руководителя ФИДЕ, победу в которых одержал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Илюмжинов не стал участвовать в выборной кампании.

22-летний чемпион мира по шахматам