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Дворковича избрали президентом Международной шахматной федерации

Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который сейчас занимает пост председателя фонда «Сколково», избрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом говорится в Twitter Российской шахматной федерации (Дворкович входит в ее попечительский совет).

Выборы президента ФИДЕ состоялись на конгрессе организации в Батуми. Ранее британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов в пользу Дворковича. Таким образом, на пост руководителя организации помимо Дворковича претендовал только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Аркадий Дворкович - новый президент ФИДЕ pic.twitter.com/Sq8bTtmSUy — RCF (@ruchess_ru) October 3, 2018

Перед началом голосования бывший вице-премьер выступил перед членами конгресса. Он назвал себя командным игроком, претендующим на пост президента организации, чтобы «служить шахматам». «Я буду стюардом, работающим на благо шахмат», – отмечал Дворкович. По его мнению, одна из главных задач организации – сократить расходы и увеличить инвестиционную привлекательность организации. «ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги», – уверен он. Бывший чиновник также призвал шахматистов тесно сотрудничать с ведущими спортивными организациями мира, в том числе с Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией футбола и другими крупными международными федерациями и спонсорами. По ходу его выступления зал несколько раз аплодировал, отмечает ТАСС.

Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов возглавлял организацию более 20 лет – с 1995 г. В конце 2015 г. минфин США включил его в санкционный список за действия в интересах сирийских властей. В апреле 2018 г. президентский совет шахматной организации попросил его немедленно уйти в отставку. ФИДЕ объясняла это тем, что из-за его нахождения в санкционном списке у нее появились проблемы с банками, замораживающими счета ФИДЕ. Илюмжинов отказался подавать в отставку, в июле он был отстранен от работы. В результате россиянин решил не баллотироваться на новый срок.

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