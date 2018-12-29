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ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

У партнеров «Аэрофлота», которые отправляют и доставляют грузы, нет возможности выбрать какой-либо терминал хранения, кроме «Москва Карго», отмечает ФАС. Такая ситуация может быть следствием заключения между компанией и авиаперевозчиком соглашения, которое нарушает антимонопольное законодательство, говорится в сообщении службы. Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги, приводятся там же слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

Ранее в декабре ФАС вынесла «Аэрофлоту» предупреждение о ценах на внутренние рейсы. По мнению службы, авиакомпании необходимо повысить прозрачность алгоритмов ценообразования.

«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России: в группу, помимо одноименной компании, входят также «Победа» и «Россия». В первом полугодии 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб., при этом компания получила 5,2 млрд руб. чистого убытка против 2,9 млрд руб. чистой прибыли год к году (данные по МСФО).

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