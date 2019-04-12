Китайская интернет-площадка Tmall начнет продажу медицинских товаров в России
Принадлежащая китайской Alibaba Group торговая онлайн-площадка Tmall с 18 апреля запускает продажу медицинских и косметических товаров. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель Tmall Антон Пантелеев.
По его словам, медикаменты будут продаваться по модели маркетплейса: продавец будет регистрироваться на площадке, но использовать свои инфраструктурные возможности, к примеру, логистику и поддержку пользователей.
Первые партнеры Tmall – бренд «Оптик-сити» и дистрибутор «Фармакосметика». Они будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. Также на площадке будет работать Mollmart, объединяющий несколько небольших дистрибуторов и поставщиков. Он займется продажей таких медицинских товаров, как термометры, тонометры и глюкометры.
Tmall планирует в будущем запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, рассказал директор по развитию площадки в России Дмитрий Селихов. Модель их продажи прорабатывается, отметил представитель Tmall: это может быть как онлайн-предзаказ и получение в офлайн-точке, так и онлайн-продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована.