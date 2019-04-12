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Бизнес
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Китайская интернет-площадка Tmall начнет продажу медицинских товаров в России

Ведомости
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Принадлежащая китайской Alibaba Group торговая онлайн-площадка Tmall с 18 апреля запускает продажу медицинских и косметических товаров. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель Tmall Антон Пантелеев.

По его словам, медикаменты будут продаваться по модели маркетплейса: продавец будет регистрироваться на площадке, но использовать свои инфраструктурные возможности, к примеру, логистику и поддержку пользователей.

Первые партнеры Tmall – бренд «Оптик-сити» и дистрибутор «Фармакосметика». Они будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. Также на площадке будет работать Mollmart, объединяющий несколько небольших дистрибуторов и поставщиков. Он займется продажей таких медицинских товаров, как термометры, тонометры и глюкометры.

Tmall планирует в будущем запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, рассказал директор по развитию площадки в России Дмитрий Селихов. Модель их продажи прорабатывается, отметил представитель Tmall: это может быть как онлайн-предзаказ и получение в офлайн-точке, так и онлайн-продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована.

Политика
Новости

Зеленский и Порошенко вступили в перепалку в прямом эфире

Ведомости
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, вышедшие во второй тур выборов, вступили в перепалку друг с другом в прямом эфире. Видео опубликовал телеканал «1+1».

Как пишет «Корреспондент.net», Порошенко, который был в студии программы «Право на власть» телеканала «1+1», пригласил Зеленского приехать в тот же день, 11 апреля, на дебаты в эфире программы.

Зеленский присоединился к эфиру программы по телефону. Он сообщил, что не может присутствовать в студии, так как едет во Францию для встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Что касается дебатов, – продолжил он, – мы договорились, и я предложил 19 числа на НСК “Олимпийский”. Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион, так стадион" и принял эти условия. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 числа [апреля] на “Олимпийском”» (цитата по УНИАН).

Порошенко стал убеждать Зеленского провести дебаты 14 апреля, после чего между ними началась перепалка. «Петр Алексеевич, еще раз – 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты». – «Вы закончили?» – «Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 апреля» – «Вы закончили?» – «Вы еще раз хотите? Вам повторить?» – Вы закончили или нет?»

После первого тура выборов президента Украины Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства.

В первом туре выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленский лидировал и набрал 30,24% голосов избирателей, за Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Об этом говорится в сообщении ЦБ. По величине активов банк занимал 343 место. Он является участником программы страхования вкладов.

Регулятор указывает на сомнительные операции банка «с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам». Кроме того банк нарушал действующие нормативы ЦБ и законы, регулирующие банковскую деятельность.

В «Аспекте» назначена временная администрация.

Банк ориентировался на кредитование физических и юридических лиц, а также обслуживание корпоративных. В числе его ключевых бенефициаров значились представители топ-менеджмента, напоминает Banki.ru. Председатель правления, член наблюдательного совета Андрей Звонов контролирует 9,93% банка. В числе ключевых клиентов «Аспекта» называются, в частности, ЗАО «Авиапромстрой», АО «Азнакаевский завод нефтемаш», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», ЗАО «Институт экспериментальной фармакологии» и др.

Политика
Новости

СМИ узнали о назначении нового командующего российской группировкой в Сирии

Ведомости
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Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников. По их данным, Сердюков приступил к исполнению новых обязанностей еще 10 апреля. Официально эту информацию в Минобороны не подтвердили.

До сих пор российскую группировку в Сирии возглавлял генерал-полковник Сергей Суровикин. Собеседники издания уточняют, что по возвращении из очередной сирийской командировки он «вновь сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях» главкома Военно-космических сил. В Сирии он провел более года, дольше, чем любой из его предшественников.

Перед Сердюковым в Сирии поставлена задача по организации совместного российско-турецкого патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб, сообщают источники издания. Такие соглашения между Москвой и Анкарой действуют с 2018 г. Тогда предполагалось, что патрулирование начнется с 15 октября. Турецкая сторона брала на себя ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением. Однако эти планы сорвались из-за активизации боевиков, в частности запрещенной в России группировки «Фронт ан-Нусра».

В феврале 2019 г. министры обороны России и Турции подписали дополнительный меморандум, который регламентирует действия военных двух стран при совместном патрулировании. «Мы исходим из того, что в мае сможем начать скоординированное патрулирование в составе совместных колонн внутрь демилитаризованной зоны», — приводит издание слова военного источника с российской стороны. По его информации, зона деэскалации делится на зону вывода и демилитаризованную зону. Площадь первой составляет около 3300 кв. км, там расположены 511 населенных пунктов и проживают более 2 млн человек. В демилитаризованной зоне площадью около 3100 кв. км насчитывается 341 населенный пункт и 1,69 млн жителей. Источник уточнил, что в Идлибе помимо гражданского населения находятся свыше 35 000 представителей бандформирований, а также более 30 объектов, содержащих химические вещества. Он исключил возможность штурма Идлиба «с применением сухопутных сил».

Технологии
Новости

Walt Disney назвала дату запуска потокового сервиса

Ведомости
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Компания Walt Disney Company анонсировала запуск потокового сервиса Disney Plus. В США «это состоится 12 ноября», говорится в аккаунте компании в Twitter. Через два года компания обещает запуск Disney Plus «в каждом значимом регионе мира».

Потоковый сервис, ориентированный на семейный просмотр, будет доступен по подписке за $6,99 в месяц или $69,99 в год. Disney Plus можно будет смотреть по телевизору, поддерживающему функцию Smart TV, а также на компьютерах, мобильных телефонах, планшетах и игровых приставках. Помимо диснеевских фильмов и телешоу пользователи получат доступ к продукции студии Pixar, канала National Geographic, киновселенной Marvel, эпизодам «Звездных воинов» и всей библиотеке «Симпсонов».

Компания поставила цель привлечь от 60 до 90 млн абонентов и добиться прибыльности проекта в 2024 финансовом году, приводит Reuters заявление гендиректора Walt Disney Боба Айгера на презентации для инвесторов. Она выделит более $1 млрд в 2020 финансовом году и около $2 млрд к 2024 г.

В ходе презентации Айгер подтвердил, что покинет свой пост в конце 2021 г. по истечении контракта, который он уже продлевал два раза. Айгер руководит компанией с 2005 г. Ему Walt Disney обязан такими приобретениями, как Pixar, Marvel и Lucasfilm. Он также настаивал на запуске Disney Plus. В числе потенциальных преемников Айгера ранее назывались имена главного стратега Кевина Майера, а также руководителя парков компании Роберта Чапека, напоминает CNBC.

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Политика
Новости

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Ведомости
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Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter. По ее словам, задержание проводилось в «следственных целях».

Имя задержанного не называется. В интервью радио Sonorama Ромо пояснила, что задержанный был связан с экс-министром иностранных дел Рикардо Патиньо, который предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в штаб-квартире посольства Эквадора в Лондоне в 2012 г. Задержанный и Патиньо несколько раз одновременно выезжали в Перу и Испанию. Министр не исключила, что целью задержанного могла стать «дестабилизация» действующего правительства Эквадора.

Ранее министр заявила, что сторонники WikiLeaks и двое российских хакеров пытались дестабилизировать эквадорское правительство. В интервью Ромо отказалась уточнить информацию об их деятельности, пояснив лишь, что следствие продолжается.

Накануне Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении убежища. Основатель Wikileaks был арестован британской полицией в связи с требованием США о его экстрадиции.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о консолидации Лисиным судоходных активов

Ведомости
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Судоходный дивизион UCL Holding Владимира Лисина готовит объединение Волжского и Северо-Западного пароходств на базе первого. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Объединенную компанию, которая будет включать все судоходные активы Лисина, возглавит Юрий Гильц, который сейчас является управляющим директором Северо-Западного пароходства. Предполагается, что 15 апреля он будет назначен управляющим директором «Волжского пароходства», нынешний руководитель которого Александр Шишкин станет его советником.

В UCL Holding заявили, что решение об объединении Волжского и Северо-Западного пароходств пока не принято, вопрос находится в стадии проработки. При этом повышение эффективности за счет консолидации флота в холдинге называют достижимой задачей. Назначение Гильца там объясняют решением управленческих задач. Шишкин останется в UCL Holding и сосредоточится на работе в совете директоров Волжского пароходства, пояснили в холдинге.

Объединенная компания получит все компетенции по управлению флотом. Ранее, в 2018 г., к Волжскому пароходству был присоединен «В. Ф. Танкер». Сейчас под управлением пароходства находится 200 судов сухогрузного и танкерного флота. В 2018 г. объем перевозок составил 10,8 млн т, выручка по РСБУ выросла в полтора раза, до 7,8 млрд руб., чистая прибыль – почти вдвое, до 1,7 млрд руб. Северо-Западное пароходство объединяет 60 судов. Объем перевозок по итогам прошлого года составил около 5 млн т грузов. Рост выручки составил 21% до 8,5 млрд руб., чистой прибыли – на 77% до 1,3 млрд руб. Это при том, что в среднем по России в 2018 г. объем перевозок внутренним водным транспортом снизился на 2% до 116,2 млн т.

Волжское пароходство исходно специализировалось на внутренних перевозках, а Северо-Западное – на конвенционных международных перевозках на судах «река – море», пояснил источник в отрасли. За счет объединения можно оптимизировать работу сухогрузного флота. Это позволит, в частности, избежать конкуренции компаний в перевозках зерна на юге страны, которая есть сейчас. Также объединенная компания сможет синхронизировать загрузку речных судов и «река – море».

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» начнет поставлять готовую еду в магазины Prisma

Ведомости
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«Азбука вкуса» в апреле начнет поставлять готовую продукцию со своей фабрики-кухни в Санкт-Петербурге в магазины финской сети Prisma, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском ритейлере. Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков подтвердил газете информацию о поставках. Для сети это первое подобное партнерство, отметил он. На первом этапе в магазинах Prisma будет представлено около 20 наименований кулинарии от «Азбуки вкуса», в том числе салаты, гарниры, мясные и рыбные блюда. До конца текущего месяца ассортимент планируется увеличить до 61 наименования, включая роллы, сэндвичи, каши. Планируемые объемы поставок партнеры не стали комментировать, заявив, что нацелены на долгосрочное сотрудничество.

По словам Голубкова, петербургская фабрика-кухня сети производит до 20 т готовой еды. Но, так как производство налаживалось с учетом расширения сети в будущем, существует потенциал для работы с внешними заказами, пояснил он. Для «Азбуки вкуса» ключевым моментом является расширение рынка сбыта и популяризация продукции, уточнил Голубков. В «Азбуке вкуса» рассчитывают, что динамика продаж в магазинах Prisma будет аналогична показателю собственных точек, где категория растет более чем на 35% в год. Цены на готовую еду в партнерских магазинах будут такими же, как и в точках «Азбуки вкуса».

Prisma – одна из крупнейших розничных сетей в Финляндии. Всего под этим брендом работают 60 гипермаркетов. Финская сеть входит в S Group, которая развивает также магазины Sale, S-market, Alepa. В России Prisma управляет двумя гипермаркетами и 11 супермаркетами в Санкт-Петербурге. В «Азбуку вкуса» сейчас входит свыше 100 супермаркетов и более 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположена в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Хакеры обнародовали данные клиентов банков из черного списка ЦБ

Ведомости
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База данных клиентов банков из черного списка Центробанка России появилась в интернете на специализированных форумах, пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, речь идет о данных приблизительно 120 000 клиентов, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Большую часть базы составляют физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), также в базе указаны и юридические лица. В частности, в базе содержатся ФИО, дата рождения, серии и номера паспортов граждан, ИНН и ОГРН компаний. В одном из банков неофициально подтвердили газете, что в сеть утекли данные реальных клиентов-отказников.

Обнародованная информация датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 г. «Коммерсантъ» напоминает, что ЦБ начал рассылать черный список клиентов 26 июня 2017 г. Механизм рассылки таков: банки обнаруживают клиентов, которым они отказывают в обслуживании, далее информация об этом направляется в ЦБ, в свою очередь, регулятор передает ее Росфинмониторингу. Последний обрабатывает полученные от банков данные и возвращает их ЦБ, регулятор рассылает банкам. Таким образом, все банки получают обновляемый список подозрительных клиентов. Утекшую базу начали распространять несколько месяцев назад, отмечает газета. В ЦБ и в Росфинмониторинге об этом ничего не знали, утверждает издание.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор доводит информацию до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. «Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила», – заявили в ЦБ. В Росфинмониторинге исключили возможность утечки данных от них.

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Технологии
Новости

Uber подала заявку на размещение акций на $1 млрд

Ведомости
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Uber Technologies Inc. подала в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное размещение акций (IPO) на $1 млрд. Согласно размещенному на сайте комиссии документу, IPO планируется провести в мае. Организаторами размещения будут Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Размещение состоится на площадке фондовой биржи в Нью-Йорке.

В заявке компании приводятся отдельные финансовые показатели за 2018 г. Доход Uber в отчетном периоде вырос на 42% и составил $11,3 млрд. На конец 2018 г. ежемесячное число пользователей составляло 91 млн человек, что приблизительно на 30% больше, чем в 2017 г.

В октябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время подготовки к IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs оценили стоимость сервиса такси приблизительно в $120 млрд. Uber надеется, что сейчас инвесторы оценят стоимость компании в $100 млрд, писала 10 апреля газета The Wall Street Journal. Ранее источники, знакомые с ходом подготовки к IPO, рассказали Reuters, что Uber собирается провести размещение на сумму около $10 млрд.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Технологии
Новости

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Ведомости
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Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал. Это первый коммерческий и второй после испытаний запуск в истории Falcon Heavy. Ракета-носитель должна вывести на орбиту Земли саудовский спутник связи Arabsat 6A. Онлайн-трансляция запуска ведется на Yotube-канале SpaceX.

Ракета оторвалась от стартового стола в 01:35 мск. Через 4 минуты после старта от Falcon Heavy отделились три ступени – два боковых ускорителя и центральная разгонная ступень. Боковые ускорители SpaceX планирует посадить на специально подготовленных площадках на базе ВВС, разгонную ступень – на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет. Falcon Heavy в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза.

РКК «Энергия» летом 2018 г. сообщила, что в России испытания новейшей сверхтяжелой ракеты будут проводится в 2028–2032 гг. Согласно проекту, эта ракета будет доставлять на орбиты Луны грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. РКК «Энергия» рассчитывает, что новейшая ракета по грузоподъемности обойдет Falcon Heavy – сможет поднимать на орбиту от 88 т до 108 т в зависимости от модели.

Как прошел первый пуск Falcon Heavy

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Политика
Новости

Литва отозвала из России посла после получения им угроз

Ведомости
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Министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций из-за «уязвимости, обусловленной угрозами», передает информагентство BNS со ссылкой на пресс-атташе ведомства Расу Якилайтене.

По словам представителя литовского МИДа, сотрудники посольства и сам Мотузас получили угрозы. Они могут быть связаны с расследованием дела о взятках при выдаче виз. Мотузас по данному делу имеет статус «особого свидетеля».

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Мотузасу необходимо на некоторое время уехать из России. Такого же мнения придерживается и президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, опрошенный в статусе свидетеля Мотузас «бросает тень на дипломатическую службу».

Ранее в Литве был задержан бывший посол в России Римантас Шидлаускас. Его подозревают в незаконной выдаче визы бывшему топ-менеджеру Нового промышленного банка, гражданину России Ринату Насырову. 9 апреля Вильнюсский участковый суд (ВУС) арестовал Шидлаускаса и Насырова. По данным следствия, Насыров передал бывшему послу 10 000 евро и 3000 евро за получение визы. «Моего подзащитного (Насырова – "Ведомости") подозревают в даче взятки, однако он вины не признает. Подозрения основываются на неправильной интерпретации одной из бесед», – заявил в суде адвокат россиянина Линас Белявичюс. По его словам, переданная во время встречи определенная часть денег интерпретирована как дача взятки, хотя «на самом деле этот факт был связан с совершенно иными обстоятельствами». «Это взаимоотношения между физическими лицами, которые не имеют ничего общего с коррупционной деятельностью», – цитировало адвоката информагентство Delfi. По информации BNS, Шидлаускас и Насыров общались по телефону 21 марта, а встретились 5 апреля. Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас утверждает, что Насыров получил визу законно.

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