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Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»

Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.

Uber принадлежит 38% в СП. До февраля 2021 года компания не имеет права продавать эти акции. После этого «Яндекс» будет некоторое время иметь преимущественное право выкупа доли Uber в предприятии.

Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечается в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил два млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.

В феврале 2018 года Uber и «Яндекс.Такси» закрыли сделку по объединению сервисов. Сообщалось, что они инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. По условиям сделки, около 59,3% в СП получил «Яндекс», 36,9% — Uber, еще 3,8% — сотрудники.