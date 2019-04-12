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Бизнес
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Uber выделит $300 млн на вознаграждения водителям

Ведомости
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Uber планирует выплатить водителям единовременное вознаграждение на общую сумму $300 млн, сообщается в проспекте IPO компании.

Вознаграждение получат более 1,1 млн квалифицированных водителей в тех странах, где сервисом управляет сама компания. Выплаты планируется осуществить 27 апреля.

В США водители получат вознаграждение в размере $100 за 2500 поездок, $500 за 5000 поездок, $1000 за 10 000 поездок или $10 000 за 20 000 поездок. Водитель также должен совершить хотя бы одну поездку в 2019 г. по состоянию на 7 апреля. В других странах критерии для получения вознаграждения будут такими же, но сумма может меняться.

Компания также зарезервировала часть акций, которые будут предложены в ходе IPO. Водители, соответствующие минимальным критериям для получения вознаграждения, смогут приобрести их по цене размещения.

В России сервисом Uber управляет совместное предприятие «Яндекс.Такси» и американского Uber. Последнему принадлежит миноритарная доля – 38%.

Политика
Новости

Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью

Ведомости
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Тамбовская и Ленинградская области стали регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает ТАСС.

При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано в республике Коми, Севастополе, Магаданской, Смоленской и Архангельской областях. Голикова подчеркнула, что темпы снижения рождаемости в прошлом году удалось снизить. Естественная убыль населения была отмечена в 64 регионах, наибольшая — в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Регионами с самой высокой рождаемостью стали республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия. Наибольший естественный прирост населения отмечен в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе и в Москве.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что рождаемость в России снизилась на 5,4%. Число новорожденных в 2018 году составило 1,604 млн, что на 90 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом.

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Политика
Новости

Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.

«Это никакой роли не сыграло, тем более что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок. И президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия и судебные действия», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Вчера, 11 апреля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, а сегодня суд продлил эту меру пресечения до 14 июля. Защита инвестора настаивала на его переводе под подписку о невыезде. Кроме того, суд также отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела – бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых. Остальные фигуранты дела остаются в СИЗО.

По версии следствия, подсудимые похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Политика
Новости

СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Ведомости
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Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР. Изменения предполагают «альтернативные лишению свободы» меры наказания за неумышленные преступления.

Речь идет об изменениях в разрабатываемую ст. 124.1 Уголовного кодекса (ненадлежащее оказание медицинской помощи), которую ведомство представило в июле 2018 г. Согласно опубликованной тогда версии, ненадлежащее оказание медпомощи «вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека», влечет штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Если такие деяния повлекли по неосторожности смерть человека, то предусмотрены штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте ст. 124.1 УК», – сообщил 12 апреля СКР.

В настоящее время, как отмечал ранее Следственный комитет, врачебные ошибки квалифицируются по ст. 109, 118, 238, 193 УК (причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, халатность). Ни одна из этих норм, подчеркивало ведомство, «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности».

Национальная медицинская палата – это партнерство, состоящее из некоммерческих медицинских организаций. Ее президент – Леонид Рошаль.

Технологии
Новости

Газпромбанк объявил о продаже Сбербанку контроля в Центре речевых технологий

Ведомости
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Сбербанк покупает у Газпромбанка 51% акций в Центре речевых технологий (ЦРТ), который занимается разработкой систем распознавания голоса и лиц, сообщает Газпромбанк. В капитал ЦРТ также вошла венчурная компания Digital Horizon.

Сделку планируется закрыть до конца мая. После этого будет сформирован новый совет директоров, в который войдут четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров, два от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

«Ведомости» 11 апреля сообщили со ссылкой на источники, что Сбербанк получит контроль над ЦРТ. Digital Horizon, по информации газеты, приобретет 10% акций центра. Фонд инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле. Один из его основателей – Олег Ваксман – был зампредом правления Газпромбанка до декабря 2018 г.

Об интересе Сбербанка к ЦРТ в октябре писало Reuters. По данным агентства, сумма сделки могла составить около 5 млрд руб. Собеседник «Ведомостей» подтвердил, что такая оценка всей компании используется при подготовке соглашения, другой источник оценил ЦРТ существенно выше.

ЦРТ разрабатывает системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения и биометрического доступа. Технологии компании по распознаванию лиц и компьютерному зрению участвуют в создании интеллектуальной системы безопасности для умного города в Санкт-Петербурге, также компания сделала собственную платформу распознавания лиц для аэропортов. Сбербанк использует разработки ЦРТ для распознавания голоса.

Бизнес
Новости

Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»

Ведомости
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Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.

Uber принадлежит 38% в СП. До февраля 2021 г. компания не имеет права продавать эти акции. После этого «Яндекс» будет некоторое время иметь преимущественное право выкупа доли Uber в предприятии.

Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечается в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил два млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.

В феврале 2018 г. Uber и «Яндекс.Такси» закрыли сделку по объединению сервисов. Сообщалось, что они инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. По условиям сделки, около 59,3% в СП получил «Яндекс», 36,9% – Uber, еще 3,8% – сотрудники.

Политика
Новости

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля, передает корреспондент ТАСС.

На заседании адвокат Дмитрий Клеточкин попросил отпустить Калви под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб. Инвестор, прося отпустить его под подписку, отметил, что такая мера пресечения «сможет удовлетворить задачи следствия».

Накануне, 11 апреля, его отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовало следствие.

Калви арестовали в середине февраля этого года. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Помимо Калви, 11 апреля отпустили под домашний арест Кордичева. Он единственный из фигурантов дела, кто признал вину. Остальные фигуранты остаются в СИЗО.

По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Политика
Новости

Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде

Ведомости
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Основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил суд отпустить его под подписку о невыезде, передает корреспондент «РИА Новости». Инвестор выразил мнение, что такая мера пресечения «сможет удовлетворить задачи следствия».

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин также предложил отпустить его подзащитного под залог в 5 млн руб. «Мы возражаем против удовлетворения ходатайства следствия [о продлении домашнего ареста] и просим суд изменить Майклу Калви меру пресечения на подписку о невыезде либо залог в 5 млн руб.», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Басманный суд 12 апреля рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения для него. Накануне, 11 апреля, его отпустили из СИЗО под домашний арест на три дня – до 13 апреля включительно.

Калви арестовали в середине февраля. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Помимо Калви, 11 апреля отпустили под домашний арест Кордичева. Последний – единственный фигурант дела, который признал вину. Остальные фигуранты остаются в СИЗО.

Калви связывает уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Политика
Новости

Зеленский и Порошенко вступили в перепалку в прямом эфире

Ведомости
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, вышедшие во второй тур выборов, вступили в перепалку друг с другом в прямом эфире. Видео опубликовал телеканал «1+1».

Как пишет «Корреспондент.net», Порошенко, который был в студии программы «Право на власть» телеканала «1+1», пригласил Зеленского приехать в тот же день, 11 апреля, на дебаты в эфире программы.

Зеленский присоединился к эфиру программы по телефону. Он сообщил, что не может присутствовать в студии, так как едет во Францию для встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Что касается дебатов, – продолжил он, – мы договорились, и я предложил 19 числа на НСК “Олимпийский”. Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион, так стадион" и принял эти условия. Поэтому я приглашаю на дебаты, которые подтвердил Петр Порошенко, 19 числа [апреля] на “Олимпийском”» (цитата по УНИАН).

Порошенко стал убеждать Зеленского провести дебаты 14 апреля, после чего между ними началась перепалка. «Петр Алексеевич, еще раз – 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты». – «Вы закончили?» – «Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 апреля» – «Вы закончили?» – «Вы еще раз хотите? Вам повторить?» – Вы закончили или нет?»

После первого тура выборов президента Украины Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства.

В первом туре выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленский лидировал и набрал 30,24% голосов избирателей, за Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Об этом говорится в сообщении ЦБ. По величине активов банк занимал 343 место. Он является участником программы страхования вкладов.

Регулятор указывает на сомнительные операции банка «с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам». Кроме того банк нарушал действующие нормативы ЦБ и законы, регулирующие банковскую деятельность.

В «Аспекте» назначена временная администрация.

Банк ориентировался на кредитование физических и юридических лиц, а также обслуживание корпоративных. В числе его ключевых бенефициаров значились представители топ-менеджмента, напоминает Banki.ru. Председатель правления, член наблюдательного совета Андрей Звонов контролирует 9,93% банка. В числе ключевых клиентов «Аспекта» называются, в частности, ЗАО «Авиапромстрой», АО «Азнакаевский завод нефтемаш», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат», ЗАО «Институт экспериментальной фармакологии» и др.

Бизнес
Новости

Китайская интернет-площадка Tmall начнет продажу медицинских товаров в России

Ведомости
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Принадлежащая китайской Alibaba Group торговая онлайн-площадка Tmall с 18 апреля запускает продажу медицинских и косметических товаров. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель Tmall Антон Пантелеев.

По его словам, медикаменты будут продаваться по модели маркетплейса: продавец будет регистрироваться на площадке, но использовать свои инфраструктурные возможности, к примеру, логистику и поддержку пользователей.

Первые партнеры Tmall – бренд «Оптик-сити» и дистрибутор «Фармакосметика». Они будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. Также на площадке будет работать Mollmart, объединяющий несколько небольших дистрибуторов и поставщиков. Он займется продажей таких медицинских товаров, как термометры, тонометры и глюкометры.

Tmall планирует в будущем запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, рассказал директор по развитию площадки в России Дмитрий Селихов. Модель их продажи прорабатывается, отметил представитель Tmall: это может быть как онлайн-предзаказ и получение в офлайн-точке, так и онлайн-продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована.

Политика
Новости

СМИ узнали о назначении нового командующего российской группировкой в Сирии

Ведомости
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Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников. По их данным, Сердюков приступил к исполнению новых обязанностей еще 10 апреля. Официально эту информацию в Минобороны не подтвердили.

До сих пор российскую группировку в Сирии возглавлял генерал-полковник Сергей Суровикин. Собеседники издания уточняют, что по возвращении из очередной сирийской командировки он «вновь сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях» главкома Военно-космических сил. В Сирии он провел более года, дольше, чем любой из его предшественников.

Перед Сердюковым в Сирии поставлена задача по организации совместного российско-турецкого патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб, сообщают источники издания. Такие соглашения между Москвой и Анкарой действуют с 2018 г. Тогда предполагалось, что патрулирование начнется с 15 октября. Турецкая сторона брала на себя ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением. Однако эти планы сорвались из-за активизации боевиков, в частности запрещенной в России группировки «Фронт ан-Нусра».

В феврале 2019 г. министры обороны России и Турции подписали дополнительный меморандум, который регламентирует действия военных двух стран при совместном патрулировании. «Мы исходим из того, что в мае сможем начать скоординированное патрулирование в составе совместных колонн внутрь демилитаризованной зоны», — приводит издание слова военного источника с российской стороны. По его информации, зона деэскалации делится на зону вывода и демилитаризованную зону. Площадь первой составляет около 3300 кв. км, там расположены 511 населенных пунктов и проживают более 2 млн человек. В демилитаризованной зоне площадью около 3100 кв. км насчитывается 341 населенный пункт и 1,69 млн жителей. Источник уточнил, что в Идлибе помимо гражданского населения находятся свыше 35 000 представителей бандформирований, а также более 30 объектов, содержащих химические вещества. Он исключил возможность штурма Идлиба «с применением сухопутных сил».

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