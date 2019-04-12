Uber выделит $300 млн на вознаграждения водителям
Uber планирует выплатить водителям единовременное вознаграждение на общую сумму $300 млн, сообщается в проспекте IPO компании.
Вознаграждение получат более 1,1 млн квалифицированных водителей в тех странах, где сервисом управляет сама компания. Выплаты планируется осуществить 27 апреля.
В США водители получат вознаграждение в размере $100 за 2500 поездок, $500 за 5000 поездок, $1000 за 10 000 поездок или $10 000 за 20 000 поездок. Водитель также должен совершить хотя бы одну поездку в 2019 г. по состоянию на 7 апреля. В других странах критерии для получения вознаграждения будут такими же, но сумма может меняться.
Компания также зарезервировала часть акций, которые будут предложены в ходе IPO. Водители, соответствующие минимальным критериям для получения вознаграждения, смогут приобрести их по цене размещения.
В России сервисом Uber управляет совместное предприятие «Яндекс.Такси» и американского Uber. Последнему принадлежит миноритарная доля – 38%.