Uber выделит $300 млн на вознаграждения водителям

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СМИ узнали о назначении нового командующего российской группировкой в Сирии

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных военно-дипломатических источников. По их данным, Сердюков приступил к исполнению новых обязанностей еще 10 апреля. Официально эту информацию в Минобороны не подтвердили.

До сих пор российскую группировку в Сирии возглавлял генерал-полковник Сергей Суровикин. Собеседники издания уточняют, что по возвращении из очередной сирийской командировки он «вновь сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях» главкома Военно-космических сил. В Сирии он провел более года, дольше, чем любой из его предшественников.

Перед Сердюковым в Сирии поставлена задача по организации совместного российско-турецкого патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб, сообщают источники издания. Такие соглашения между Москвой и Анкарой действуют с 2018 г. Тогда предполагалось, что патрулирование начнется с 15 октября. Турецкая сторона брала на себя ответственность за вывод боевиков вместе с тяжелым вооружением. Однако эти планы сорвались из-за активизации боевиков, в частности запрещенной в России группировки «Фронт ан-Нусра».

В феврале 2019 г. министры обороны России и Турции подписали дополнительный меморандум, который регламентирует действия военных двух стран при совместном патрулировании. «Мы исходим из того, что в мае сможем начать скоординированное патрулирование в составе совместных колонн внутрь демилитаризованной зоны», — приводит издание слова военного источника с российской стороны. По его информации, зона деэскалации делится на зону вывода и демилитаризованную зону. Площадь первой составляет около 3300 кв. км, там расположены 511 населенных пунктов и проживают более 2 млн человек. В демилитаризованной зоне площадью около 3100 кв. км насчитывается 341 населенный пункт и 1,69 млн жителей. Источник уточнил, что в Идлибе помимо гражданского населения находятся свыше 35 000 представителей бандформирований, а также более 30 объектов, содержащих химические вещества. Он исключил возможность штурма Идлиба «с применением сухопутных сил».