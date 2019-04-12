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Chevron достигла договоренности о покупке Anadarko

Chevron достигла договоренности о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, говорится в сообщении компаний. Сумма сделки на 39% выше стоимости Anadarko на бирже на момент закрытия торгов 11 апреля.

На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, в то время как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.

В конце марта этого года Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70% в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic. Сумма составила $69,1 млрд.

«Сегмент добычи сланцевой нефти очень фрагментирован, поэтому консолидация на фоне волатильности цен неизбежна», – считает аналитик БКС Кирилл Таченников. По его словам, в России сектор уже предельно концентрирован и влияние зарубежных процессов может ощущаться только через движение цен на нефть, которые косвенно зависят от удельных издержек американских компаний.