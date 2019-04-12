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Бизнес
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Chevron достигла договоренности о покупке Anadarko

Ведомости
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Chevron достигла договоренности о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, говорится в сообщении компаний. Сумма сделки на 39% выше стоимости Anadarko на бирже на момент закрытия торгов 11 апреля.

На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, в то время как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.

В конце марта этого года Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70% в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic. Сумма составила $69,1 млрд.

«Сегмент добычи сланцевой нефти очень фрагментирован, поэтому консолидация на фоне волатильности цен неизбежна», – считает аналитик БКС Кирилл Таченников. По его словам, в России сектор уже предельно концентрирован и влияние зарубежных процессов может ощущаться только через движение цен на нефть, которые косвенно зависят от удельных издержек американских компаний.

Политика
Новости

Военные отказались выдать бывшего президента Судана международному суду

Ведомости
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Военный совет Судана не будет выдавать бывшего президента Омара аль-Башира международному суду. Об этом заявил глава политического комитета совета Омар Зейн аль-Абедин, передает Reuters.

Зейн аль-Абедин отметил, что они могут судить аль-Башира сами, но выдавать его за рубеж не будут. Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана в 2009 г. в связи с обвинениями в военных преступлениях.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении от власти аль-Башира и роспуске парламента. Для управления страной был создан военный совет, который будет действовать в течение двух лет. По истечении этого срока планируется провести выборы нового президента Судана.

Аль-Башир пришел к власти в Судане в 1989 г. в результате антиправительственного заговора и провозгласил себя премьером и министром обороны. В 1993 г. Совет командования революции национального спасения назначил его президентом страны.

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Недвижимость
Новости

Медведев поручил ведомствам следить за ростом цен на стройматериалы

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам – Минстрою, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития – осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, а при возникновении рисков необоснованного роста цен «принимать меры», передает «РИА Новости».

На совещании о недопущении роста цен на строительные и инертные материалы (щебень, песок, гравий) глава кабмина заявил, что следить за ценами на этом рынке необходимо в том числе с использованием возможности антимонопольной службы и других контрольных органов. Нужно «использовать механизм общественного контроля, чтобы ни у кого не возникало желания на ровном месте, просто потому что растет спрос, взвинчивать цены», сказал Медведев.

Он подчеркнул, что уже на начальном этапе реализации нацпроектов важно проанализировать ресурсы строительной отрасли, промышленности, транспортной сферы по доставке материалов.

Политика
Новости

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Ведомости
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Одно из уголовных дел о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело рассмотрит Заводский районный суд г. Кемерово. Следственный комитет отмечает, что оно составило более 280 томов. По информации Генпрокуратуры, потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд руб.

В числе обвиняемых семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки.

Недвижимость
Новости

Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье

Ведомости
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В Москве за год цены на новостройки выросли на 8,9% в долларовом выражении. С этим показателем российская столица заняла шестую строчку в рейтинге из 35 крупнейших городов мира с наиболее быстрым ростом цен на жилую недвижимость. Об этом говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

В первую пятерку городов по темпам роста цен вошли Барселона (рост на 16,9%), Дублин (11,6%), Шанхай (11,2%), Мадрид (10,2%) и Париж (9,1%).

Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии. Так, в Гонконге средняя стоимость квадратного фута составляет $2091, в Сингапуре – $1064, в Шанхае – $714.

По словам партнера компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Марии Литинецкой, основная причина роста цен на жилье в Москве – рост спроса на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок до исторически низкого для России уровня 9–9,5% годовых. «Вторая причина – девальвация рубля и вызванная ею инфляционная волна, которая в очередной раз привела к росту издержек в экономике и, в частности, в строительстве», – прокомментировала Летинецкая.

Политика
Новости

Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью

Ведомости
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Тамбовская и Ленинградская области стали регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда, передает ТАСС.

При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано в республике Коми, Севастополе, Магаданской, Смоленской и Архангельской областях. Голикова подчеркнула, что темпы снижения рождаемости в прошлом году удалось снизить. Естественная убыль населения была отмечена в 64 регионах, наибольшая – в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Регионами с самой высокой рождаемостью стали республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия. Наибольший естественный прирост населения отмечен в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе и в Москве.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что рождаемость в России снизилась на 5,4%. Число новорожденных в 2018 г. составило 1,604 млн, что на 90 000 меньше по сравнению с предыдущим годом.

Бизнес
Новости

Uber выделит $300 млн на вознаграждения водителям

Ведомости
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Uber планирует выплатить водителям единовременное вознаграждение на общую сумму $300 млн, сообщается в проспекте IPO компании.

Вознаграждение получат более 1,1 млн квалифицированных водителей в тех странах, где сервисом управляет сама компания. Выплаты планируется осуществить 27 апреля.

В США водители получат вознаграждение в размере $100 за 2500 поездок, $500 за 5000 поездок, $1000 за 10 000 поездок или $10 000 за 20 000 поездок. Водитель также должен совершить хотя бы одну поездку в 2019 г. по состоянию на 7 апреля. В других странах критерии для получения вознаграждения будут такими же, но сумма может меняться.

Компания также зарезервировала часть акций, которые будут предложены в ходе IPO. Водители, соответствующие минимальным критериям для получения вознаграждения, смогут приобрести их по цене размещения.

В России сервисом Uber управляет совместное предприятие «Яндекс.Такси» и американского Uber. Последнему принадлежит миноритарная доля – 38%.

Политика
Новости

Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.

«Это никакой роли не сыграло, тем более что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок. И президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия и судебные действия», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

Вчера, 11 апреля, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел Майкла Калви из СИЗО под домашний арест, а сегодня суд продлил эту меру пресечения до 14 июля. Защита инвестора настаивала на его переводе под подписку о невыезде. Кроме того, суд также отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела – бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Он признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых. Остальные фигуранты дела остаются в СИЗО.

По версии следствия, подсудимые похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Политика
Новости

СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Ведомости
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Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР. Изменения предполагают «альтернативные лишению свободы» меры наказания за неумышленные преступления.

Речь идет об изменениях в разрабатываемую ст. 124.1 Уголовного кодекса (ненадлежащее оказание медицинской помощи), которую ведомство представило в июле 2018 г. Согласно опубликованной тогда версии, ненадлежащее оказание медпомощи «вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека», влечет штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Если такие деяния повлекли по неосторожности смерть человека, то предусмотрены штраф до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте ст. 124.1 УК», – сообщил 12 апреля СКР.

В настоящее время, как отмечал ранее Следственный комитет, врачебные ошибки квалифицируются по ст. 109, 118, 238, 193 УК (причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, халатность). Ни одна из этих норм, подчеркивало ведомство, «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности».

Национальная медицинская палата – это партнерство, состоящее из некоммерческих медицинских организаций. Ее президент – Леонид Рошаль.

Технологии
Новости

Газпромбанк объявил о продаже Сбербанку контроля в Центре речевых технологий

Ведомости
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Сбербанк покупает у Газпромбанка 51% акций в Центре речевых технологий (ЦРТ), который занимается разработкой систем распознавания голоса и лиц, сообщает Газпромбанк. В капитал ЦРТ также вошла венчурная компания Digital Horizon.

Сделку планируется закрыть до конца мая. После этого будет сформирован новый совет директоров, в который войдут четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров, два от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

«Ведомости» 11 апреля сообщили со ссылкой на источники, что Сбербанк получит контроль над ЦРТ. Digital Horizon, по информации газеты, приобретет 10% акций центра. Фонд инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле. Один из его основателей – Олег Ваксман – был зампредом правления Газпромбанка до декабря 2018 г.

Об интересе Сбербанка к ЦРТ в октябре писало Reuters. По данным агентства, сумма сделки могла составить около 5 млрд руб. Собеседник «Ведомостей» подтвердил, что такая оценка всей компании используется при подготовке соглашения, другой источник оценил ЦРТ существенно выше.

ЦРТ разрабатывает системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения и биометрического доступа. Технологии компании по распознаванию лиц и компьютерному зрению участвуют в создании интеллектуальной системы безопасности для умного города в Санкт-Петербурге, также компания сделала собственную платформу распознавания лиц для аэропортов. Сбербанк использует разработки ЦРТ для распознавания голоса.

Бизнес
Новости

Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»

Ведомости
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Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.

Uber принадлежит 38% в СП. До февраля 2021 г. компания не имеет права продавать эти акции. После этого «Яндекс» будет некоторое время иметь преимущественное право выкупа доли Uber в предприятии.

Uber передал в СП $345 млн, контракты, в том числе на доставку еды, а также некоторых сотрудников в регионе, отмечается в проспекте. В рамках создания совместного предприятия «Яндекс» получил два млн акций Uber класса А стоимостью $52 млн. Uber обязан выкупить эти бумаги по цене $48 за акцию через 12 месяцев с даты закрытия сделки.

В феврале 2018 г. Uber и «Яндекс.Такси» закрыли сделку по объединению сервисов. Сообщалось, что они инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. По условиям сделки, около 59,3% в СП получил «Яндекс», 36,9% – Uber, еще 3,8% – сотрудники.

Политика
Новости

Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви до 14 июля, передает корреспондент ТАСС.

На заседании адвокат Дмитрий Клеточкин попросил отпустить Калви под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб. Инвестор, прося отпустить его под подписку, отметил, что такая мера пресечения «сможет удовлетворить задачи следствия».

Накануне, 11 апреля, его отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовало следствие.

Калви арестовали в середине февраля этого года. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Помимо Калви, 11 апреля отпустили под домашний арест Кордичева. Он единственный из фигурантов дела, кто признал вину. Остальные фигуранты остаются в СИЗО.

По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

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