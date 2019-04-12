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Россельхознадзор вскрыл схемы ложного транзита через Россию белорусских продуктов

Россельхознадзор рассказал о схемах ложного транзита белорусской продовольственной продукции через Россию в Казахстан и Киргизию. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, в подобных схемах могло участвовать 28 белорусских фирм-отправителей и 9 производителей. Россельхознадзор отметил, что компании за 2-5 суток успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата или Бишкек, затем вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8 000 км, загрузиться снова и отправиться по другим адресам, что вызвало подозрения ведомства.

Государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров от этих производителей и поставщиков в свои страны. Поэтому Россельхознадзор запретил белорусским компаниям транзит своей продукции через Россию до получения бумаг с казахской и киргизской стороны о готовности эти товары принять.

Также Россельхознадзор заявил 12 апреля о том, что нашел склад белорусского контрафакта и фальсификата под Санкт-Петербургом. По документам сухое молоко Слуцкого сыродельного комбината, запрещенное для продажи в России, должно была следовать из Белоруссии в Киргизию, но не доехало до пункта назначения, осев на складе, по адресу которого зарегистрировано шесть предприятий. Все они имеют между собой хозяйственные связи, считают в Россельхознадзоре. На складе обнаружено оборудование для смешивания сухой молочной смеси. И объем производимой готовой молочной продукции предприятиями, участвующими в схемах ложного транзита, в 3 раза превосходит объем поступающего сырья.

Летом 2014 г. Россия запретила ввоз рыбы, молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов из ряда стран – Евросоюза, США, Канады и др. Параллельно по данным ФТС, поставки фруктов и орехов из Белоруссии в 2018 г. выросли почти на 40% до $104 млн, овощей – на 5% до $187,6 млн. Россия обвинила Белоруссию в реэкспорте санкционной продукции и даже запретила ввоз яблок и груш из страны с 12 апреля. Россельхознадзор не исключал грядущих ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.