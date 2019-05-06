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«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить поставки российской нефти в ЕС

Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), украинский оператор нефтепровода «Дружба», готова в ближайшее время возобновить транзит нефти в страны Евросоюза, говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook. Свое решение компания объясняет тем, что в 14 часов 17 минут по киевскому времени (совпадает с московским) с головной станции «Мозырь» белорусского оператора «Гомельтранснефть Дружба» начала поступать российская нефть с качественными показателями, соответствующими норме.

В апреле белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» пожаловалась на то, что по южной ветке трубопровода «Дружба» к ней поступила некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Вслед за этим предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу. «Укратранснафта» последовала за белорусскими коллегами и 26 апреля также прекратила транзит нефти по территории Украины в страны ЕС. «Транснефть» и Минэнерго позже признали проблему и пообещали ее устранить.

Принимать некачественную российскую нефть отказались и европейские операторы. В частности, об этом сообщил польский оператор магистральных трубопроводов PERN. «Укртранснафта» заявляла о отказах своих партнеров в Словакии и Венгрии.

Очищенная нефть дошла из России до хранилищ под Мозырем 4 мая.

«Дружба» была построена еще при СССР для поставок нефти сначала в страны социалистического лагеря, а затем и в Германию. В белорусском Мозыре «Дружба» разветвляется. Южная ее часть (три нитки с пропускной способностью 16,7 млн т нефти в год) идет на Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная (две нитки, 49,8 млн т) – в Польшу и Германию. На границе с Белоруссией у города Унеча от трубы отходит Балтийская трубопроводная система – 2 (БТС-2, 36 млн т в год) до российского порта Усть-Луга в Ленинградской области.