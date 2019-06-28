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Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах общему контролю за качеством нефти

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – компания «Гомельтранснефть Дружба» обвинила «Транснефть» в том, что та препятствует созданию совместной системы контроля за качеством нефти. Об этом рассказал в интервью «БелТА» гендиректор белорусского предприятия Олег Борисенко.

Борисенко сообщил, что белорусский оператор обращался в «Транснефть» с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретил «категорические возражения». «Пункт приема нефти в Унече, показаниями которого мы должны руководствоваться, находится на расстоянии 106 км от нашей границы. Представьте, что может произойти на протяжении этого участка магистрали с нефтью, пока она дойдет до белорусской территории», – посетовал он. Также не встретили одобрения белорусские инициативы о совместном контроле за качеством нефти на границе с Польшей.

«В критической ситуации «Транснефть» не информировала партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь, в нарушение договора и инструкций, препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти», – заявил Борисенко.

«Транснефть» пока не прокомментировала эти обвинения.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны ЕС прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб от инцидента составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

По словам Борисенко, белорусская сторона также предложила России два варианта компенсаций за загрязненную нефть, которая поступила в страну по нефтепроводу «Дружба». Первый вариант: прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 г. – 59,75 млн т. Второй предполагает компенсацию путем увеличения тарифов на транспортировку нефти. Непредвиденные ситуации прописаны в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти, пояснил он. В этом году такие обстоятельства возникли, отметил Борисенко. Чтобы компенсировать потери Белоруссии, необходимо повысить тариф на 21,7%, добавил он.