Бизнес

Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах «Спортмастера» выйти на европейские рынки

Группа компаний «Спортмастер», управляющая магазинами в России, Китае и странах СНГ, планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции. Об этом «Коммерсанту» рассказал один из контрагентов группы.

По его словам, «Спортмастер» уже ведет переговоры о покупке Go Sport Poland, входящей во французскую Go Sport Group и управляющей 33 магазинами спортивных товаров в Польше. Источник «Коммерсанта» в «Спортмастере» подтвердил факт переговоров. О выходе компании на другие рынки Евросоюза пока говорить преждевременно, подчеркнул он.

Получить у «Спортмастера» официальный комментарий «Коммерсанту» не удалось. В Go Sport Group не ответили на запрос газеты.

«Спортмастер» – одна из крупнейших российских компаний, которые специализируются на продаже спортивных товаров. Основана в 1992 г. братьями Николаем и Владимиром Фартушняками и Дмитрием Дойхеном. По данным компании, у нее 500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане и Китае. Помимо этого она управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе в России.

«Спортмастер» был многолетним лидером по выручке на российском fashion-рынке. В январе – июне 2019 г. компания получила 51,5 млрд руб. выручки и уступила по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб.