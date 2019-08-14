СМИ узнали о планах Прохорова продать Brooklyn Nets сооснователю Alibaba
Российский миллиардер Михаил Прохоров до конца недели может полностью продать баскетбольный клуб Brooklyn Nets тайваньскому бизнесмену и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, весь клуб обойдется Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а теперь выкупает оставшиеся 51% акций клуба.
Согласно условиям прошлогодней сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций клуба с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не являлась частью сделки, вероятно, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment.
Впервые о планах продать акции Brooklyn Nets Прохоров заявил в апреле 2017 г. В сентябре того же года газета New York Post сообщила о планах бизнесмена продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем, в краткосрочной перспективе, – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.
Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.
Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году
Доход: $2,44 млрд
Источник: продажа 29% акций ритейлера «Магнита» банку ВТБ
Доход: $1,77 млрд
Источник: продажа акций UC Rusal и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets
Доход: $1,59 млрд
Источник: дивиденды НЛМК
Доход: $1,46 млрд
Источник: дивиденды «Северстали», составившие основу доходов (превысили $1,2 млрд), а также дивиденды Nordgold и TUI
Доход: $1,12 млрд
Источник: продажа 30,05% в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»
Доход: $1,12 млрд
Источник: дивиденды «Норильского никеля»
Доход: $740 млн
Источник: дивиденды и продажа акций «Лукойла»
Доход: $710 млн
Источник: продажа акций и дивиденды в компании Sulzer (около $500 млн, средства от продажи акции заморожены до отмены санкций США), продажа акций Coto Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т плюс»
Доход: $600 млн
Источник: дивиденды «Евраза» (превысили $475 млн), «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining
Доход: $490 млн
Источник: дивиденды «Полюса»