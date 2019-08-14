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СМИ узнали о планах Прохорова продать Brooklyn Nets сооснователю Alibaba

Российский миллиардер Михаил Прохоров до конца недели может полностью продать баскетбольный клуб Brooklyn Nets тайваньскому бизнесмену и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, весь клуб обойдется Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а теперь выкупает оставшиеся 51% акций клуба.

Согласно условиям прошлогодней сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций клуба с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не являлась частью сделки, вероятно, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment.

Впервые о планах продать акции Brooklyn Nets Прохоров заявил в апреле 2017 г. В сентябре того же года газета New York Post сообщила о планах бизнесмена продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем, в краткосрочной перспективе, – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.

Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

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