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Сеть кафе «Хлеб насущный» запустит продажу франшизы

Сеть кафе «Хлеб насущный» начнет в 2019 г. продажу франшизы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя группы Дмитрия Чуйко. По его словам, до конца текущего года будут открыты до пяти партнерских кафе, в 2020 г. — еще 15–20 заведений. Всего за счет франшизы в ближайшие четыре года группа планирует увеличить количество объектов до 150–200 кафе.

По словам Чуйко, открытие одного кафе партнерам будет стоить около 4–15 млн руб. в зависимости от формата. Крупные объекты (до 350 кв. м) представляют собой ресторан полного цикла и зону обслуживания навынос с гостевой зоной до 40 посадочных мест. Помимо этого возможно открытие кафе типа экспресс (до 100 кв. м) с минимальным количеством посадочных мест и фокусом на обслуживание навынос. Предусмотрен и островной формат, при котором площадь помещения составляет 30 кв. м. Паушальный взнос составит 300–900 тыс. руб., роялти — 4% от товарооборота, еще 1% уйдет на маркетинговые сборы, отметил Чуйко.

«Хлеб насущный» основана в 2006 г. Сегодня сеть управляет 48 кафе, расположенными преимущественно в Москве. Сеть работает под одноименным брендом и под вывеской Le Pain Quotidien. «Хлеб насущный» развивает британская LPQ Russia Ltd. бывшего главного исполнительного директора «Вимм-Билль-Данна», председателя совета директоров производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») Тони Майера.