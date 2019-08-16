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Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В ТПК подтвердили, что пытаются легализовать взимание таксы. В Минтрансе не стали комментировать данную информацию. Один из источников издания рассказал, что поправки сформулировала ТКП, а в самом министерстве опасаются возможного роста цен на билеты после изменения ФАП.

Через таксу ZZ ТКП берет плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете, отличающегося кодировкой от электронного билета авиакомпаний. При покупке билета через стороннего агента деньги за него перечисляются авиакомпании, которая после отчисляет сумму таксы ТКП. Сейчас размер таксы составляет 185 руб.

ТКП заверила «Коммерсантъ», что поправки никак не отразятся на стоимости билетов, так как такса уже включена в итоговую цену билета при его покупке через систему бронирования.

ТКП была учреждена в 1990-х гг. авиакомпаниями как структура, проводящая взаиморасчеты. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 73% ТКП принадлежат трем структурам, подконтрольным семье бывшего гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова и его партнеру Сулейману Ибрагимову. На данный момент авиакомпании могут проводить взаиморасчеты через российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (в ней работает ТКП) и через иностранную BSP, созданную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В прошлом году через ТКП прошло около 16% трансакций. Российской системой взаиморасчетов пользуются в основном региональные авиакомпании (Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа» и др) и Utair.