Горнолыжный курорт Потанина пожаловался на рекламу «Красной Поляны»
Горнолыжный курорт «Роза хутор» (принадлежит холдингу «Интеррос» Владимира Потанина) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой возбудить дело о нарушении закона о рекламе в отношении соседнего курорта – «Красная Поляна». Об этом ТАСС сообщил представитель «Розы хутор». Оба курорта расположены в Сочи, в Красной Поляне, и строились к Олимпиаде в Сочи в 2014 г.
Недовольство «Розы хутор» вызвала новая рекламная кампания конкурента, запущенная им после смены в 2019 г. бренда с «Горки город» на «Красная Поляна курорт». По словам представителя «Розы хутор», рекламная кампания эксплуатирует географическое название региона и тем самым вводит туристов в заблуждение. «Название поселка Красная Поляна чаще ассоциируется не с определенным горнолыжным курортом, а с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края», – подчеркнул представитель «Розы хутор».
В пресс-службе курорта «Красная Поляна» ТАСС заявили, что географические названия не являются охраняемыми объектами и «могут быть использованы любым лицом». «Мы считаем своей миссией усиление и укрепление бренда «Красная Поляна» на российской и мировой туристической карте», – заявили в пресс-службе.
«Роза хутор» и «Красная Поляна» вместе с расположенным рядом горнолыжным курортом «Газпрома» являются крупнейшими горнолыжными комплексами России, хотя они до сих работают без единого ski-пасс. Собственником «Красной Поляны» на момент Олимпиады был Сбербанк, однако позже продал курорт ООО «Курорт плюс». Издание Forbes в 2015 г. писало со ссылкой на источники, что фактическим владельцем курорта стал в тот момент министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В мае 2018 г. Ткачев покинул правительство.