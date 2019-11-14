Горнолыжный курорт Потанина пожаловался на рекламу «Красной Поляны»

«Роза хутор» и «Красная Поляна» вместе с расположенным рядом горнолыжным курортом «Газпрома» являются крупнейшими горнолыжными комплексами России, хотя они до сих работают без единого ski-пасс. Собственником «Красной Поляны» на момент Олимпиады был Сбербанк, однако позже продал курорт ООО «Курорт плюс». Издание Forbes в 2015 г. писало со ссылкой на источники, что фактическим владельцем курорта стал в тот момент министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В мае 2018 г. Ткачев покинул правительство.