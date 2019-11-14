Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей

Это не первый иск Минобороны к «Туполеву». В начале октября ведомство потребовало взыскать с компании 4,86 млн руб., заседание по этому делу должно состояться 19 ноября. Еще один иск на 122,7 млн руб. министерство подало к предприятию в конце прошлого месяца, по нему заседание назначено на 26 ноября. Детали этих исковых заявлений также не раскрываются.