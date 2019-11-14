Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей
Министерство обороны подало к компании «Туполев» иск на 4,6 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Исковое заявление было принято 13 ноября. В чем заключаются претензии ведомства, в материалах суда не сообщается.
Представители сторон пока не ответили на вопросы «Ведомостей». Пресс-служба «Туполева» заявила ТАСС, что не комментирует судебные дела компании.
Это не первый иск Минобороны к «Туполеву». В начале октября ведомство потребовало взыскать с компании 4,86 млн руб., заседание по этому делу должно состояться 19 ноября. Еще один иск на 122,7 млн руб. министерство подало к предприятию в конце прошлого месяца, по нему заседание назначено на 26 ноября. Детали этих исковых заявлений также не раскрываются.
«Туполев» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационной техники военного, специального и гражданского назначения, является головным предприятием дивизиона авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
Компания, в частности, производит по заказу Минобороны стратегические ракетоносцы Ту-160 и модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М.