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Путин осмотрел Ту-214 и модернизированные Ту-160 на заводе в Казани

Президент России Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода им. Горбунова (филиала ПАО «Туполев»), где ему рассказали о новшествах в производстве бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС. Глава государства осмотрел лазерный цех, в котором осуществляется высокоточное производство деталей. Ему показали, в частности, как производится центральная самолетная балка Ту-160.

Как сообщает «РИА Новости», на аэродроме завода Путин осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС. В отдельном ангаре президенту представили самолет Ту-214. Президента привлекла и производимая в Татарстане вертолетная техника. Он поднялся на борт новейшего Ми-38Т, осмотрел модификации вертолета «Ансат».

Посещение завода было похоже на большое совещание, посвященное авиаотрасли, отмечает ТАСС. При посещении цехов президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Путин посетил авиазавод в Казани спустя восемь дней после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево»: лайнер Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре, производитель – «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).