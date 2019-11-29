«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд

По решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 г., «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания оспорила это решение, слушания по делу об оспаривании назначены на сентябрь-октябрь 2020 г.