«Нафтогаз» попросил суд Латвии арестовать активы «Газпрома» по иску на $2,6 млрд
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.
Заседание суда по ходатайству состоится в конце апреля 2020 г. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов, отмечается в документе.
По решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 г., «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания оспорила это решение, слушания по делу об оспаривании назначены на сентябрь-октябрь 2020 г.
В Латвии «Газпрому» принадлежит 34% акций компании «Латвияс газе». По итогам января – сентября 2019 г. выручка российской компании от продажи газа в Латвии составила 8,196 млрд руб.
«Нафтогаз» уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. В список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается взыскать долг, попали Люксембург, Швейцария, Великобритания и Нидерланды.