S7 перебазирует пусковую платформу Sea Launch из США в Россию

Власти США разрешили перебазировать пусковую платформу Sea Launch («Морской старт») из акватории Тихого океана (находится недалеко от острова Рождества) в порт Дальнего Востока, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу S7 Space. «Получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от госдепартамента США», – отметили в компании.