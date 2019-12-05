S7 перебазирует пусковую платформу Sea Launch из США в Россию
Власти США разрешили перебазировать пусковую платформу Sea Launch («Морской старт») из акватории Тихого океана (находится недалеко от острова Рождества) в порт Дальнего Востока, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу S7 Space. «Получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от госдепартамента США», – отметили в компании.
Перенос стартовой платформы и сборочно-командного судна в дальневосточный порт планируется в 2020 г., уточнили в S7 Space. После переноса комплекс временно будет размещен на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») – первая российская частная компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с комплекса Sea Launch. S7 Space входит в состав российской группы S7 Group.
S7 Group купила платформу Sea Launch в 2018 г. В собственность компании также перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch.
С конца мая «Роскосмос» и S7 Space обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 т с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора. Речь идет о создании модификации ракеты «Союз-5».