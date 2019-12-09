Экс-президент Сбербанка стал совладельцем водочного бизнеса
Бывший президент Сбербанка Андрей Казьмин и его супруга, а также бывший первый заместитель банка Алла Казьмина (до смены фамилии – Алешкина) стали инвесторами водочного бизнеса, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
Казьмин приобрел 12,5% ООО «Эврика», у его жены аналогичная доля. Этой компании принадлежат права на бренды водки Organika Life и Kamoflage 1st Military Vodka. Бутылку первой марки можно приобрести, к примеру, в «Азбуке вкуса» за 1998 руб. (0,7 л).
Основной владелец «Эврики» – Ренат Хузин. Ему принадлежит 25% акций, остальные 50% акций находятся в собственности подконтрольного ему ООО «Интеграл». В прошлом бизнесмен владел компанией «Алкогольные заводы Гросс».
Казьмин и его супруга покинули Сбербанк в 2007 г. Оба работали в банке с 1996 г. После этого Казьмин возглавил «Почту России» (до 2009 г.), а его супруга – Связь-банк (до 2008 г., когда банк попал под санацию).