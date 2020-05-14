«Локомотив» объявил об отставке главного тренера

Новым главным тренером команды станет Марко Николич, который вступит в должность с 1 июня. До этого он возглавлял сербские клубы «Рад», «Войводина» и «Партизан», словенский клуб «Олимпия» и венгерский «Фехервар». При нем «Партизан» выигрывал чемпионат и Кубок Сербии, а «Фехервар» чемпионат и Кубок Венгрии.