«Локомотив» объявил об отставке главного тренера
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Юрием Сёминым. Совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт, который истекает 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Новым главным тренером команды станет Марко Николич, который вступит в должность с 1 июня. До этого он возглавлял сербские клубы «Рад», «Войводина» и «Партизан», словенский клуб «Олимпия» и венгерский «Фехервар». При нем «Партизан» выигрывал чемпионат и Кубок Сербии, а «Фехервар» чемпионат и Кубок Венгрии.
Сёмин был главным тренером «Локомотива» в 1986—1990 гг.,1992—2005 гг., 2009—2010 гг. и с 2016 г. Под его руководством команда трижды выиграла Чемпионат России и шесть раз стала обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.