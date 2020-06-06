Чубайс поручился за гендиректора Российской венчурной компании Повалко

В поручении Чубайс сообщает, что «близко сталкивался» с Повалко по совместной работе в совете директоров «Роснано» с 2017 г. Топ-менеджер считает гендиректора РВК одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере. По мнению Чубайса, Повалко отличают такие личные качества, как порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. В поручении Чубайс утверждает, что он никогда не замечал за ним действий из личной корысти или «хотя бы оттенок авантюрности».