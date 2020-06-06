Чубайс поручился за гендиректора Российской венчурной компании Повалко
В поручении Чубайс сообщает, что «близко сталкивался» с Повалко по совместной работе в совете директоров «Роснано» с 2017 г. Топ-менеджер считает гендиректора РВК одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере. По мнению Чубайса, Повалко отличают такие личные качества, как порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. В поручении Чубайс утверждает, что он никогда не замечал за ним действий из личной корысти или «хотя бы оттенок авантюрности».
Повалко был задержан 4 июня. Накануне у него дома и в офисе РВК сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки компании за 2012–2016 гг., в частности, реинвестирование части полученных от продажи Soft Machines денег в американскую Alion Energy, отмечало издание. Руководство РВК заподозрили в злоупотреблениях на миллионы долларов, писал «Коммерсантъ».
Гагаринский районный суд в Москве 5 июня избрал Повалко меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 июля. В пресс-службе РВК утверждают, что Повалко ни в чем не виновен.