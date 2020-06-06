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Чубайс поручился за гендиректора Российской венчурной компании Повалко

Ведомости

Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс направил в суд личное поручительство в защиту интересов гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, пишет РБК со ссылкой на адвоката Чубайса. Комментарий топ-менеджера изданию передала пресс-служба «Роснано».

В поручении Чубайс сообщает, что «близко сталкивался» с Повалко по совместной работе в совете директоров «Роснано» с 2017 г. Топ-менеджер считает гендиректора РВК одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере. По мнению Чубайса, Повалко отличают такие личные качества, как порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. В поручении Чубайс утверждает, что он никогда не замечал за ним действий из личной корысти или «хотя бы оттенок авантюрности».

Повалко был задержан 4 июня. Накануне у него дома и в офисе РВК сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и полиции провели обыски, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки компании за 2012–2016 гг., в частности, реинвестирование части полученных от продажи Soft Machines денег в американскую Alion Energy, отмечало издание. Руководство РВК заподозрили в злоупотреблениях на миллионы долларов, писал «Коммерсантъ».

Гагаринский районный суд в Москве 5 июня избрал Повалко меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 июля. В пресс-службе РВК утверждают, что Повалко ни в чем не виновен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных