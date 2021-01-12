Умер основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон

Адельсона также связывали с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2018 г. американские СМИ писали, что бизнесмен был в числе тех, кто делал пожертвования в инаугурационный фонд Трампа перед его избранием. Forbes называл предпринимателя «кошельком Трампа». По информации издания, он и его жена в 2018 г. направили на поддержку Республиканской партии $123 млн.