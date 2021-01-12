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Умер основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон

Ведомости

Основатель компании Las Vegas Sands (LVS), которой принадлежат казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре, Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наш основатель и дальновидный лидер Шелдон Г. Адельсон скончался прошлой ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением неходжкинской лимфомы», — рассказали в LVS. Уточняется, что он будет похоронен в Израиле — на родине своей супруги, доктора и филантропа Мириам Адельсон.

Шелдон Адельсон родился в семье еврейских иммигрантов в бедном районе Бостона. Работал ипотечным брокером, предпринимателем, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом. На его счету создание порядка 50 различных компаний. В 1970-х годах он занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе. Самым известным проектом бизнесмена в этой сфере является выставка компьютерной индустрии Comdex, которая проводилась с 1979 по 2003 г.

В 1990-х Адельсон занялся развитием LVS. Это одна из самых известных компаний мира, предоставляющих развлекательные услуги на разных курортах мира. По данным Forbes на 12 января 2021 г., состояние Адельсона оценивается в $35 млрд. В 2020 г. он был на 19 месте в рейтинге 400 самых богатых людей США.

Адельсона также связывали с президентом США Дональдом Трампом. Так, в 2018 г. американские СМИ писали, что бизнесмен был в числе тех, кто делал пожертвования в инаугурационный фонд Трампа перед его избранием. Forbes называл предпринимателя «кошельком Трампа». По информации издания, он и его жена в 2018 г. направили на поддержку Республиканской партии $123 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных