Капитализация Facebook и Twitter снизилась на $44 млрд после блокировки Трампа
С 7 января, когда Facebook объявил о запрете для президента США Дональда Трампа публиковать что-либо в своей социальной сети и в принадлежащем ему Instagram, капитализация компании снизилась на $41 млрд. Сейчас показатель составляет $731,5 млрд., следует из данных на бирже NASDAQ.
Акции Facebook подешевели более чем на 4%. Так, на закрытии торгов 7 января цена одной бумаги составляла $268,74, а к 17:40 мск 12 января – $257,46.
Капитализация Twitter снизилась на $3 млрд после того, как социальная сеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа. Стоимость компании опустилась до $38,3 млрд.
Акции Twitter подешевели на торгах. Так, если 18 декабря стоимость одной бумаги обновила исторический максимум и достигла $55,39, то сегодня она составляет $48,41. При этом накануне блокировки президента цена была на уровне $51,5. Таким образом, акции потеряли в цене 6%.
Facebook и Twitter приняли решение заблокировать аккаунты Трампа, мотивировав это опасениями, что он будет подстрекать граждан к насилию. Дело в том, что 6 января сторонники президента вышли на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым президентом страны, он вступит в должность после инаугурации 20 января.