Капитализация Facebook и Twitter снизилась на $44 млрд после блокировки Трампа

Facebook и Twitter приняли решение заблокировать аккаунты Трампа, мотивировав это опасениями, что он будет подстрекать граждан к насилию. Дело в том, что 6 января сторонники президента вышли на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым президентом страны, он вступит в должность после инаугурации 20 января.