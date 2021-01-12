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Капитализация Facebook и Twitter снизилась на $44 млрд после блокировки Трампа

Ведомости

С 7 января, когда Facebook объявил о запрете для президента США Дональда Трампа публиковать что-либо в своей социальной сети и в принадлежащем ему Instagram, капитализация компании снизилась на $41 млрд. Сейчас показатель составляет $731,5 млрд., следует из данных на бирже NASDAQ.

Акции Facebook подешевели более чем на 4%. Так, на закрытии торгов 7 января цена одной бумаги составляла $268,74, а к 17:40 мск 12 января – $257,46.

Капитализация Twitter снизилась на $3 млрд после того, как социальная сеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа. Стоимость компании опустилась до $38,3 млрд.

Акции Twitter подешевели на торгах. Так, если 18 декабря стоимость одной бумаги обновила исторический максимум и достигла $55,39, то сегодня она составляет $48,41. При этом накануне блокировки президента цена была на уровне $51,5. Таким образом, акции потеряли в цене 6%.

На фоне этого снизились и состояния основателей Facebook и Twitter – Марка Цукерберга и Джека Дорси, отмечает Forbes. Так, к 12 января первый потерял $3,9 млрд, а второй – $843 млн. Таким образом, состояние Цукерберга составило $94 млрд, а Дорси — $12,1 млрд.

Facebook и Twitter приняли решение заблокировать аккаунты Трампа, мотивировав это опасениями, что он будет подстрекать граждан к насилию. Дело в том, что 6 января сторонники президента вышли на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым президентом страны, он вступит в должность после инаугурации 20 января.

Ранее по теме: Власти Франции не поддержали блокировку аккаунта Трампа в Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных