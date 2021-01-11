Власти Франции не поддержали блокировку аккаунта Трампа в Twitter
Пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ему «неуютно» из-за блокировки руководством Twitter аккаунта президента США Дональда Трампа. Свое мнение чиновник выразил в разговоре с местным изданием Europe 1.
«Мне очень неуютно. Забанить человека, то есть заставить его замолчать в социальных сетях, которые стали формой публичного пространства, мне кажется сложным из-за отсутствия конкретно установленных критериев», — сказал он.
При этом Атталь подчеркнул необходимость бороться с пропагандой ненависти и насилия в социальных сетях. По его словам, важно разделять модерирование контента и ограничение человека в самовыражении.
Подобное мнение выразила и глава французского экологического ведомства Барбара Помпили. Она отметила, что регулировать действия социальных сетей необходимо в рамках демократических норм.
До этого о блокировке аккаунта Трампа высказался министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он осудил решение социальной сети и заявил журналистам, что «регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией» и последняя представляет угрозу для государств и демократий.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Руководство социальной сети пришло к выводу, что заявления лидера США о том, что он не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».
Перед этим, 6 января, сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым президентом страны. После своего решения Twitter столкнулся с критикой со стороны общественности. Его акции упали более чем на 8% за пару дней.