Меркель сочла «проблематичной» блокировку аккаунта Трампа в Twitter
Канцлер Германии Ангела Меркель считает проблематичной блокировку руководством Twitter аккаунта президента США Дональда Трампа, поскольку это является посягательством на принцип свободы слова, заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Он пояснил, что право на свободу слова является одним из важнейших и может быть ограничено лишь в соответствии с законом. Определять рамки таких запретов, по словам чиновника, должны законодатели, а не руководство социальных медиа.
«С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — сказал Зайберт (цитата по «РИА Новости»).
Представитель кабмина также добавил, что руководство социальных сетей несет ответственность за то, чтобы политическая дискуссия «не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию». Публикации подобного содержания необходимо помечать, как это и делалось в последние месяцы, отметил Зайберт.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Руководство социальной сети пришло к выводу, что заявления лидера США о том, что он не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».
Перед этим, 6 января, сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым руководителем страны.
После своего решения Twitter столкнулся с критикой со стороны общественности. Его акции упали более чем на 8%. Социальную сеть обвинили в посягательстве на свободу слова и демократические права. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр осудил решение социальной сети. Он заявил журналистам, что «регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией» и последняя представляет угрозу для государств и демократий.