Меркель сочла «проблематичной» блокировку аккаунта Трампа в Twitter

После своего решения Twitter столкнулся с критикой со стороны общественности. Его акции упали более чем на 8%. Социальную сеть обвинили в посягательстве на свободу слова и демократические права. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр осудил решение социальной сети. Он заявил журналистам, что «регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией» и последняя представляет угрозу для государств и демократий.