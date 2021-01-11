Акции Twitter подешевели более чем на 8% после блокировки аккаунта Трампа

После своего решения Twitter столкнулся с критикой со стороны общественности. Социальную сеть обвинили в посягательстве на свободу слова и демократические права. С открытым заявлением на эту темы выступили, в частности, власти Франции. Так, министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил журналистам, что «регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией» и последняя представляет угрозу для государств и демократий.