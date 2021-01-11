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Акции Twitter подешевели более чем на 8% после блокировки аккаунта Трампа

Ведомости

Стоимость одной акции социальной сети Twitter к 12:48 мск снизилась до $47,36 за штуку, следует из данных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бумаги компании стали резко дешеветь 9 января, после того, как администрация сайта заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Накануне этого цена одной акции составляла $51,5.

Таким образом, бумаги Twitter за пару дней потеряли в стоимости более 8%. Только в течение последнего дня они подешевели примерно на 6%. Текущая цена акций компании является минимальной с начала ноября 2020 г.

Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Руководство социальной сети пришло к выводу, что заявления лидера США о том, что он не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов президента. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена новым руководителем страны.

Ранее по теме: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

После своего решения Twitter столкнулся с критикой со стороны общественности. Социальную сеть обвинили в посягательстве на свободу слова и демократические права. С открытым заявлением на эту темы выступили, в частности, власти Франции. Так, министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил журналистам, что «регулирование цифровых гигантов не может осуществляться самой цифровой олигархией» и последняя представляет угрозу для государств и демократий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных