Росстат заявил о росте оборота общепита в Москве в июле

Основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова заявила, что оборот общепита в Москве в июле этого года мог быть выше, чем в июле 2019 г., из-за роста цен и значительного обеления отрасли. Индустрия начала обеление из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов, добавила она. Татулова рассказала, что введение QR-кодов и другие ограничения по-разному повлияли на работу общепита в Москве в зависимости от сегмента. Выручка фастфуда в стрит-ритейле (на первых этажах зданий) выросла на 10-20%, а доходы фастфуда в торговых центрах упали на 90%. Выручка ресторанов с верандами снизилась на 20-30%, без веранд – на 80%. «Бары упали в ноль», а столовые на предприятиях «вообще не упали».