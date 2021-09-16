Росстат заявил о росте оборота общепита в Москве в июле
Большую часть июля в этом году в общепите действовали ограничения. Пройти в ресторан с 28 июня можно было только по QR-коду, который могли получить переболевшие коронавирусом, сделавшие прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. Без кода клиенты могли располагаться на верандах или брать еду навынос. К 28 июня QR-коды получили 2,5 млн человек. В первый день работы с кодами выручка ресторанов, по их оценкам, упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью.
Представитель Росстата отметил, что оборот общественного питания в июле этого года вырос по сравнению с прошлым июлем, потому что большинство кафе и ресторанов продолжали работать навынос и на доставку.
Основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова заявила, что оборот общепита в Москве в июле этого года мог быть выше, чем в июле 2019 г., из-за роста цен и значительного обеления отрасли. Индустрия начала обеление из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов, добавила она. Татулова рассказала, что введение QR-кодов и другие ограничения по-разному повлияли на работу общепита в Москве в зависимости от сегмента. Выручка фастфуда в стрит-ритейле (на первых этажах зданий) выросла на 10-20%, а доходы фастфуда в торговых центрах упали на 90%. Выручка ресторанов с верандами снизилась на 20-30%, без веранд – на 80%. «Бары упали в ноль», а столовые на предприятиях «вообще не упали».