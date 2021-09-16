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Росстат заявил о росте оборота общепита в Москве в июле

Ведомости

Оборот сферы общественного питания в Москве в июле этого года достиг 31,9 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные управления Росстата по Москве и Московской области. В июле 2020 г. показатель составил 23,3 млрд руб., в июле 2019 г. – 31 млрд.

Большую часть июля в этом году в общепите действовали ограничения. Пройти в ресторан с 28 июня можно было только по QR-коду, который могли получить переболевшие коронавирусом, сделавшие прививку или получившие отрицательный тест на коронавирус. Без кода клиенты могли располагаться на верандах или брать еду навынос. К 28 июня QR-коды получили 2,5 млн человек. В первый день работы с кодами выручка ресторанов, по их оценкам, упала на 50-95%. С 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды и разрешил общепиту работать ночью.

Представитель Росстата отметил, что оборот общественного питания в июле этого года вырос по сравнению с прошлым июлем, потому что большинство кафе и ресторанов продолжали работать навынос и на доставку.

Основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова заявила, что оборот общепита в Москве в июле этого года мог быть выше, чем в июле 2019 г., из-за роста цен и значительного обеления отрасли. Индустрия начала обеление из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов, добавила она. Татулова рассказала, что введение QR-кодов и другие ограничения по-разному повлияли на работу общепита в Москве в зависимости от сегмента. Выручка фастфуда в стрит-ритейле (на первых этажах зданий) выросла на 10-20%, а доходы фастфуда в торговых центрах упали на 90%. Выручка ресторанов с верандами снизилась на 20-30%, без веранд – на 80%. «Бары упали в ноль», а столовые на предприятиях «вообще не упали».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных