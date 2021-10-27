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Объем онлайн-продаж товаров повседневного спроса со скидками установил рекорд

Ведомости

Доля онлайн-продаж продуктов питания со скидкой в первой половине 2021 г. составила 69%, непродовольственных товаров — 77%, в 2020 г. показатели составляли 60% и 66% соответсвенно, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ. По данным аналитиков, это рекордные значения: в офлайне доля промпродаж составляет 52-53%. Средняя скидка в онлайн-магазинах — около 20%, в наиболее продвигаемых категориях — около 30%.

В исследовании говорится, что онлайн со скидками продается более 85% средств для стирки, 82% подгузников, 81% холодного чая, 80% молотого и зернового кофе, 79% растворимого, 76% шоколадных плиток и 74% шоколадных батончиков. В годовом выражении доля продаж со скидками выросла почти у всех категорий, кроме шоколада. 

Директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова сообщила, что участники рынка рассматривали онлайн-продажи как возможность снизить давление промо за счет ассортимента и других механизмов ценообразования, однако попытки привлечь покупателей скидками привели к противоположному результату. Скидки стали главным драйвером роста онлайн-продаж. Сейчас около 65% опрошенных компанией покупателей планируют чаще покупать онлайн при снижении цены. 

В Unilever сообщили, что доля скидок выросла из-за растущей конкуренции, снижения покупательной способности населения и стратегии маркетплейсов по увеличению доли рынка. В компании планируют снижать долю промо за счет диверсификации онлайн- и офлайн-портфеля и развития линейки брендов. 

В X5Group отметили, что рост доли промо в онлайн-продажах стал следствием инвестиций в привлечение новых покупателей. В Ozon добавили, что товары со скидками лучше продаются в интернете, чем офлайн, и продавцы используют это для увеличения оборота. В Wildberries рассказали, что продажи товаров повседневного спроса быстро растут онлайн и без скидок, но продавцы на маркетплейсах могут устанавливать более привлекательные цены за счет экономии на аренде площадей, оптимизации и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных