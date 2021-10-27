Объем онлайн-продаж товаров повседневного спроса со скидками установил рекорд
Доля онлайн-продаж продуктов питания со скидкой в первой половине 2021 г. составила 69%, непродовольственных товаров — 77%, в 2020 г. показатели составляли 60% и 66% соответсвенно, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ. По данным аналитиков, это рекордные значения: в офлайне доля промпродаж составляет 52-53%. Средняя скидка в онлайн-магазинах — около 20%, в наиболее продвигаемых категориях — около 30%.
В исследовании говорится, что онлайн со скидками продается более 85% средств для стирки, 82% подгузников, 81% холодного чая, 80% молотого и зернового кофе, 79% растворимого, 76% шоколадных плиток и 74% шоколадных батончиков. В годовом выражении доля продаж со скидками выросла почти у всех категорий, кроме шоколада.
Директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова сообщила, что участники рынка рассматривали онлайн-продажи как возможность снизить давление промо за счет ассортимента и других механизмов ценообразования, однако попытки привлечь покупателей скидками привели к противоположному результату. Скидки стали главным драйвером роста онлайн-продаж. Сейчас около 65% опрошенных компанией покупателей планируют чаще покупать онлайн при снижении цены.
В Unilever сообщили, что доля скидок выросла из-за растущей конкуренции, снижения покупательной способности населения и стратегии маркетплейсов по увеличению доли рынка. В компании планируют снижать долю промо за счет диверсификации онлайн- и офлайн-портфеля и развития линейки брендов.
В X5Group отметили, что рост доли промо в онлайн-продажах стал следствием инвестиций в привлечение новых покупателей. В Ozon добавили, что товары со скидками лучше продаются в интернете, чем офлайн, и продавцы используют это для увеличения оборота. В Wildberries рассказали, что продажи товаров повседневного спроса быстро растут онлайн и без скидок, но продавцы на маркетплейсах могут устанавливать более привлекательные цены за счет экономии на аренде площадей, оптимизации и т. д.