Объем онлайн-продаж товаров повседневного спроса со скидками установил рекорд

В X5Group отметили, что рост доли промо в онлайн-продажах стал следствием инвестиций в привлечение новых покупателей. В Ozon добавили, что товары со скидками лучше продаются в интернете, чем офлайн, и продавцы используют это для увеличения оборота. В Wildberries рассказали, что продажи товаров повседневного спроса быстро растут онлайн и без скидок, но продавцы на маркетплейсах могут устанавливать более привлекательные цены за счет экономии на аренде площадей, оптимизации и т. д.