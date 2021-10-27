Фудтех впервые принес «Яндексу» более 10% выручки

Число поездок на такси (включая долю в Uber) за отчетный период выросло на 22,2 п.п. год к году, при этом валовая стоимость заказов (GMV) на такси выросла на 62% - до 152 млрд руб. Количество поездок компания не раскрывает. Скорректированный показатель EBITDA сегмента такси снизился на 30% — до 1,2 млрд руб. В этот раз компания не стала раскрывать отдельно финансовые результаты «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Их суммарный оборот вырос на 123% за отчетный период — до 21 млрд руб. Компания увеличила прогноз роста общей валовой стоимости поездок на такси в 2021 г. с 60% до 65–70% по сравнению с прошлым годом. Общая валовая стоимость заказов фудтех-направления выросла на 123% — до 21,2 млрд руб.