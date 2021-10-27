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Фудтех впервые принес «Яндексу» более 10% выручки

Ведомости

Выручка фудтех-направления «Яндекса», который включает в себя «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» в III квартале выросла на 83% в годовом выражении — до 9,8 млрд руб., говорится в неаудированных финансовых результатах компании. Общая выручка «Яндекса» за отчетный период выросла на 52% в годовом выражении — до 91,3 млрд руб. Таким образом, выручка сегмента такси впервые принесла «Яндексу» более 10% от общей выручки.

Cкорректированная чистая прибыль снизилась на 82%, до 1,3 млрд руб. В компании ранее сообщали, что намерены инвестировать $650 млн в 2021 г. в направление беспилотников, финтеха и облачные сервисы.

Выручка всего сегмента «Такси», который включает в себя сервис каршеринга и фудтеха, выросла в III квартале на 83% — до 34 млрд руб. в основном за счёт результатов сервиса «Яндекс.Такси» и результатов «Яндекс.Лавки», а также в связи с ростом сервиса каршеринга и логистического сервиса. 

Число поездок на такси (включая долю в Uber) за отчетный период выросло на 22,2 п.п. год к году, при этом валовая стоимость заказов (GMV) на такси выросла на 62%  - до 152 млрд руб. Количество поездок компания не раскрывает. Скорректированный показатель EBITDA сегмента такси снизился на 30% — до 1,2 млрд руб. В этот раз компания не стала раскрывать отдельно финансовые результаты «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Их суммарный оборот вырос на 123% за отчетный период — до 21 млрд руб. Компания увеличила прогноз роста общей валовой стоимости поездок на такси в 2021 г. с 60% до 65–70% по сравнению с прошлым годом. Общая валовая стоимость заказов фудтех-направления выросла на 123% — до 21,2 млрд руб.

В компании ожидают, что товарооборот (GMV) на сервисах электронной коммерции (включая маркетплейс «Яндекс.Маркета», сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка», а также товары повседневного спроса) в 2021 г. увеличится в три раза по сравнению с 2020 г. GMV «Яндекс.Маркета» вырос на 212% год к году и составил 31,6 млрд руб. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 214%, до 41,8 млрд руб.

Также компания повысила прогноз по росту общей выручки: по итогам года она может составить составит 340–350 млрд руб. за счет ожиданий по росту выручки сервисов поиска и портала «Яндекса» на 27-29% по сравнению с 2020 г. 

«Более быстрый, чем ожидалось, рост связан с целевым инвестированием в развитие поисковых и рекламных технологий, продуктов для малого и среднего бизнеса, а также с инвестициями в рост доли поиска на устройствах на базе iOS. С учётом этих инвестиций мы ожидаем, что рентабельность скорректированного показателя EBITDA  поиска и портала в 2021 году хотя и будет незначительно ниже этого показателя за 2020 год, но всё же превысит 48%», — отмечается в сообщении компании. 

Доля нерекламной выручки в консолидированных результатах продолжает расти, за III квартал она составила 53%. Рекламная выручка «Яндекса» выросла на 27% и составила 42,6 млрд руб. Выручка медиасервисов «Яндекса» — «Кинопоиска», «Афиши», «Студии» и единой подписки «Плюс» выросла на 143% — до 4,3 млрд руб. Число подписчиков «Плюса» выросло в годовом выражении на 102% — до 10,6 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных